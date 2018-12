Tidigare akademispelare vittnar om fysiskt våld i Right to Dream: "De slog mig i ansiktet"

Politiken, som är en av de medierna som tagit del av dokument från visselblåsarsajten Football Leaks, har uppgett att Manchester City helt gratis kan värva spelarna från Nordsjällands afrikanska ungdomsakademi Right to Dream. Det efter att Nordsjällands, och Right to Dreams ägare, Tom Vernon tecknat ett hemligt avtal med klubben.

Enligt BT, som hänvisar till danska uppgifter, så sätter klubbarna sina egna intressen framför ungdomarnas och att det bland annat förekommit att spelare blivit felbehandlade i ungdomsakademin.

Nu vittnar flera spelare som tillhört akademin om att det förekom fysiskt våld under deras tid i akademin. En av dem som kliver fram är Kamal Sowah. Han spelar i dag i Leicester, utlånad från Leuven.

- De slog mig i ansiktet, säger han till danska Politken.

Även ​Collins Tanor, som tillhörde akademin mellan 2008 och 2015, minns också att fysiskt våld förekom.

- Jag kommer ihåg att vi en gång tappade bort en boll och att vi letade efter den i en buske. Då kom vi försent till skolan. När vi kom försent ställdes vi upp och blev slagna med en pinne, säger Collins Tanor, som är utlånad till Hobro från Manchester City, till Politiken.

Tim Vernon, ägaren av akademin, hävdar att anklagelserna är helt osanna.

- Right to Dream tillåter inte att elever misshandlas. De här anklagelserna är överdrivna eller helt tagna ur sitt sammanhang - och de framförs av litet antal tidigare, otillfredsställda, studenter, skriver akademin i ett mejl till Politken.

Akademin har varit framgångsrik genom åren och Right to Dream har bland annat vunnit Gothia Cup flertalet gånger.