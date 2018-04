Två av Danmarks största klubbar riskerar hårt straff från Fifa

Stora klubbar som FC Barcelona, Atletico Madrid och Real Madrid har alla straffats av det internationella fotbollsförbundet Fifa för att man brutit mot reglerna vad gäller köp av spelare som är under 18.

Reglerna infördes för ett antal år sedan och grundtanken är att det inte är tillåtet att värva spelare som är under 18 år. Ett antal undantag finns, bland annat om det är en övergång inom EU och ett det bedöms som att den högsta fotbollsmässiga utbildningen finns i det nya landet.

- Själva regeln handlar om rovdriften på unga afrikanska spelare. Man såg att det lyftes in barn från Afrika i Europa för att de skulle bli professionella och tjäna pengar åt diverse personer runtomkring. Det var det Fifa tog krafttag mot, förklarade Göran Blomgren på avdelningen för spelarövergångar, för Fotbollskanalen i slutet på mars.

Under söndagen rapporterar den danska tidningen Jyllands-Posten att två klubbar i Danmark, FC Köpenhamn och FC Nordsjälland, både nu utreds av Fifa för att ha brutit mot reglementet. Vad gäller FCK utreds nu om klubben nyttjade Aboubakar Keita (som i fjol var utlånad till Halmstads BK) säsongen 2014/2015 då han var under 18 år. För Nordsjällands del för Jonathan Amon som kom till klubben redan som 16-åring. Båda spelarna tillhör i dag de respektive klubbarna. Vad gäller Nordsjälland undersöks, enligt Jyllands-Posten, dessutom värvningarna av sex spelare från den ghananska akademin Right to Dream.

Straffen för att bryta mot reglementet blev i de spanska storklubbarnas fall kännbara och man förhindrades då att i de efterföljande transferfönstren värva spelare.

FC Köpenhamn har vunnit de två senaste mästerskapen i Danmark, dessförinnan, 2014/2015, vann Midtjylland guldet. Nordsjällands senaste ligatitel kom 2011/2012.