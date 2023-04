Vejles besked: 29 personer stängs av - efter attacken mot Bardghji

FC Köpenhamn-svensken Roony Bardghji, 17, kom till spel i båda kvartsfinalmötena med Vejle BK, då FCK blev klart för semifinal i den danska cupen.

I andra kvartsfinalmötet blev Bardghji utsatt för tråkigheter från Vejla-supportrar, som kastade plastölmuggar mot honom när han skulle slå två hörnor. Nyligen agerade det danska förbundet med att bötfälla Vejle med motsvarande 38 000 svenska kronor, och under tisdagen markerar även den danska klubben mot flera egna supportrar med straff.

Vejle skriver, på klubbens hemsida, att öl och föremål kastades in mot Bardghji vid två hörnsparkar, och att klubben under de senaste veckorna tittat på video- och bildmaterial från matchen, vilket nu resulterat i att 29 personer stängs av, samtidigt som de bötfälls med 5000 danska kronor, motsvarande 7600 svenska kronor per person.

ANNONS

- Vi har tittat igenom både video- och bildmaterial från matchen med våra inspektörer och i samband med det har vi identifierat 29 personer som till följd av ölkastning, men även annat beteende, nu är avstängda från Vejle Stadion och får böter. Ärendena har lämnats över till en advokat och i det sammanhanget har vi ytterligare en handfull personer som vi räknar med att få en pratstund med nästa gång de ska gå på fotboll i Nørreskoven, säger Vejles säkerhetschef Kim Andersen på klubbens hemsida.

Bardghji är den här säsongen noterad för tre mål och en assist på 22 matcher med FCK, som toppar den danska ligan efter 26 spelade omgångar. Sex omgångar återstår av ligaspelet, samtidigt som FCK ställs mot Nordsjælland i cupsemifinal.