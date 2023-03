Wesströms besked - efter spelarnas "slagsmål": "Inga ytterligare sanktioner"

Odense BK har under senaste dagarna varit i fokus i dansk media. I fredags sparkade 18-årige yttern Yankuba Minteh sönder en hörnflagga mot FC Nordsjælland och blev straffad med två matchers avstängning, och under tisdagen rapporterade Fyens Stiftstidende att Minteh under gårdagens träning hamnade i bråk med lagkamraten Mads Frøkjær-Jensen, vilket beskrevs som ett slagsmål. Båda spelarna skickades därmed av träningen.

Nu går fotbollsdirektören Björn Wesström ut, på klubbens hemsida, och kommenterar händelsen. Han menar att spelarna gick över gränsen för vad som anses vara okej.

- Spelarna tränar för att klara av en högoktanig matchmiljö, vilket betyder att det ibland uppstår situationer, där gränsen för vad som anses vara okej, överskrids. Det hände på gårdagens träning. Hanteringen av situationen började i samma sekund som det hände och de två spelarna skiljdes från resten av träningen, säger Wesström och fortsätter:

- Efter det har hanteringen fortsatt med individuella och kollektiva samtal, som är den metod vi vill arbeta vidare med för att tydliggöra vilka krav och förväntningar vi som klubb har på spelarna individuellt och kollektivt. Med detta sagt utdelas inga ytterligare sanktioner till spelarna baserat på den uppkomna situationen.

Sedan tidigare är svensken Andreas Alm chefstränare i OB, som är nia i Superligan.