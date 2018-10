ÄFF-tränaren om Larssons comeback: "Kommer självklart ge något"

Ängelholms FF meddelade under onsdagskvällen att förre svenske landslagsstjärnan och Helsingborgs IF-tränaren Henrik Larsson går in, ihop med Leif Troedsson, i division 1-lagets ledarstab för att ihop med huvudtränaren Alexander Tengryd leda laget under resten av säsongen för nytt kontrakt i serien.

- Jag har en stor respekt för Henrik som person och som fotbollstränare. Det ska bli kul att jobba ihop med honom igen och även med Leif, som också är fotbollstränare, men även med inriktning på målvakterna i U21-landslaget. Det ska bli roligt att jobba med personer som jag tycker om och även sedan tidigare känner, säger Tengryd till Fotbollskanalen och syftar på att han bland annat hade hand om HIF Akademi under Larssons sejour i HIF.

Tengryd tror att Larsson kan bidra med mycket till klubben.

- Det är klart att det alltid är bra att få in ny erfarenhet och nya röster. Det är alltid bra med nya röster i det korta perspektivet. Nu ska vi ro ihop det här, säger han.

- Han (Larsson) har en aura kring sig när han går in i ett omklädningsrum och likaså ute på träningsplanen. Det kommer självklart att ge något till spelartruppen.

Varför tror du att Henrik Larsson gör comeback som tränare i ÄFF?

- Jag tror att han ville göra något fotbollsmässigt, men jag vill inte spekulera i det. Jag har bara haft en dialog med honom och vet att han vill hjälpa till, men det får han uttala sig själv om.

Hur kommer arbetsfördelningen att se ut mellan er i ledarstaben?

- Det är inga förändringar sett till den praktiska vardagen. Jag leder laget och tränar laget i samråd med Henrik som är med på planen. Jag har även Peter (Swärdh) som bollplank, även om han inte är med på träningarna.

Vad tror du krävs för att ni ska säkra ett nytt kontrakt?

- Vi måste ändra på den negativa trenden och få upp självförtroendet igen. Vi har även släppt in många mål, så vårt försvarsspel måste också fungera bättra. Vi har gnuggat på det och ändrat balansen i laget. Vi måste även få mer effekt av vårt passningsspel, som har varit bra i perioder. Vi måste få ihop helheten bättre, det finns inga genvägar i fotboll.

Varför har det inte gått särskilt bra för ÄFF i år?

- Det är ganska enkelt eftersom att vi har den yngsta spelartruppen i division 1 och även låg spelarbudget. Vi byggde från våra egna led och närområdet med bland annat åtta stycken "förstaårsseniorer". Det är därför ganska naturligt, även om vi också har haft många bra prestationer. Vi förväntade oss inte en jättehög tabellposition och att vi kanske skulle hamna i bottenstrid, men nu gäller det att få ihop det.

Ängelholm tränar härnäst i morgon och på lördag väntar Utsikten i Göteborg. Laget är placerat på negativ kvalplats - 13:e-plats - i division 1 södra. Ängelholm har sex matcher kvar av den här säsongen.