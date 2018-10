Därför tar "Henke" obetalt uppdrag i division 1: "Vet hur ensamt det kan vara"

Landslagslegendaren Henrik Larsson lämnade efter den fiaskoartade säsongen 2016, som slutade i nedflyttning och tumult på Olympia, Helsingborgs IF. Sedan dess har 47-åringen inte haft något tränaruppdrag. Men under onsdagen kom så nyheten att Larsson går in i Ängelholms tränarstab för resten av säsongen, tillsammans med Leif Troedsson.

- Han (Larsson) har en aura kring sig när han går in i ett omklädningsrum och likaså ute på träningsplanen. Det kommer självklart att ge något till spelartruppen, sa huvudtränaren Alexander Tengryd till Fotbollskanalen i går.

Tengryd hade hand om HIF:s akademi när Larsson var huvudtränare i klubben. När "Henke" nu går in som "bollplank" i division 1-klubben så gör han det mycket för att hjälpa sin tidigare kollega.

- Det är framför allt personen “Alex” som jag vill stötta. Jag vet hur ensamt det kan vara i de lägena, även om han även har Leif Troedsson och Peter Swärdh i organisationen. Men en person till kan ta bort en del av bördan från axlarna, säger Larsson i en intervju med SolidSport News.

Larsson säger i intervjun att han inte har något kontrakt med ÄFF, som ligger på negativ kvalplats i division 1, och heller inte får något betalt. 47-åringen är också tydlig med att han inte kommer att bestämma någonting.

- Det är “Alex” som bestämmer allt, och jag är bollplank. Jag kommer att närvara på träningar och en del matcher. Vi kommer att diskutera olika saker före och efter träningar och vi kommer även att diskutera matchsituationer. Men det viktiga är att man förstår att det är “Alex” beslut allihopa. Jag kan komma med input, men det är “Alex” beslut, säger Larsson.

Vidare säger "Henke" att han fått flera erbjudanden sedan han lämnade HIF, men ingenting som har känts rätt.

- Jag har fått en del anbud, men om vi tar utomlands så måste det vara rätt ur många aspekter. Hur klubben är skött, vad är det för ägare, vad är det för president. Hur man ser långsiktigt på saker, och vad klubben vill. Den klubben har inte riktigt kommit ännu, säger Larsson.