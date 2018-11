Higuita skickade hälsning till division 1-spelare: "Bland det sjukaste som hänt mig"

Under lördagen ställs de 32 främsta talangerna från division 1 norra och södra mot varandra på Tele2 Arena. En av dem som tar plats i söderlaget är Oddevolds målvakt Martin Lucena. Han fick en oväntad hälsning inför matchen av den colombianske målvaktikonen René Higuita, som är känd för sin "skorpionräddning" .

- Hej Martin Lucena, jag har fått reda på att du ska spela en viktig match imorgon. Stort lycka till, det här är bara början på en lysande framtid, säger målvaktslegendaren i ett klipp som Ettanfotboll lagt upp på sitt Twitterkonto.

Faktum är att Lucena, som har colombianskt påbrå, också har gjort en "skorpionräddning" på en träning. Det spelades in och nådde hela vägen till Higuita.

Oddevold-målvakten blev minst sagt överraskad av hälsning som han mottog.

- Han hälsar och säger att han önskar mig lycka till på matchen och att det här bara är början på en lysande framtid. Jag kunde inte tro det när jag fick se det först. Det är bland det sjukaste som hänt mig. Det var helt sjukt! säger Lucena till GP.

Matchen "Morgondagens stjärnor" kan du se i C More Fotboll och streamat på C More med start 15.00.