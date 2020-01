Kulusevski nära Juventus - övergången ger mångmiljonbelopp till Brommapojkarna

Dejan Kulusevski ser av allt att döma ut att bli klar för den italienska storklubben Juventus under torsdagen. Under onsdagen spreds en video på svensken, som förväntas genomgå den obligatoriska läkarundersökningen under dagen. Enligt italienska uppgifter kommer Juventus att betala så mycket som 44 miljoner euro, cirka 460 miljoner kronor, till Atalanta för att lösa svenskens övergång.

Övergången gynnar även Kulusevskis moderklubb Brommapojkarna, som 2020 kommer att spela i division 1. Gazzetta dello Sport rapporterade under torsdagen att BP har rätt till 10 procent av övergångssumman, medan Sportbladet rapporterade att deras procent ligger mellan 5-10. Klubben har även rätt till den solidaritetsersättning som går till klubbarna som fostrat spelaren mellan åldrarna 12 och 23, som alltid är fem procent av övergångssumman. Affären kan alltså ge BP mer än de 20 miljoner kronor de fick för Jack Lahnes flytt till Amiens, vilket var klubbens största försäljning någonsin.

Kulusevski själv berättade i podcasten Lundh att BP har rätt av en del av övergångssumman på hans flytt från Atalanta, där han även berättade att de fick en miljon kronor för flytten till Italien.

- De förtjänade ju det. Men de kommer få mer i framtiden, för de får typ några procent när jag säljs vidare till andra klubbar. De kommer få mer, sa han i podcasten.

Fotbollskanalen har sökt BP:s ordförande Fredrik Bergholm utan framgång. Fotbollskanalen har varit i kontakt med BP:s sportchef Fredrik Dahlin, som hänvisar frågor gällande Kulusevskis stundande övergång till Juventus till Bergholm.