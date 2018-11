"Morgondagens stjärnor" möts på Tele2 Arena: "Sätter ljus på talangerna"

NORRLAGET

Målvakter

Elias Hadaya, Assyriska FF

Nahir Saliba, Arameisk-Syrianska IF

Försvarare

William Loeper, Arameisk-Syrianska IF

Adel Ziarat, Umeå FC

Pontus Rödin, FC Linköping City

Adnan Catic, BK Forward

Samuel Persson, Sandvikens IF

Mittfältare

Artin Borsali, Arameisk-Syrianska IF

Kevin Johansson, BK Forward

Fredrik Hammar, Akropolis IF

York Rafael, Sandvikens IF

King Hägg Obinongo, Arameisk-Syrianska IF

Daniel Hultqvist, Karlslunds IF HFK

Jonathan Käller, Skellefteå FF

Anfallare

Eliyo Türken, BK Forward

Monir Jelassi, Sollentuna FK

Tränare

Rickard Nilsson, BK Forward

Jonatan Partin, Arameisk-Syrianska IF

SÖDERLAGET

Målvakter

Robin Streifert, Ängelholms FF

Martin Lucena Londono, IK Oddevold

Försvarare

Filip Karlin, Ljungskile SK

Anton Hallstensson, Åtvidabergs FF

Oscar Zachrison, Ängelholms FF

Niklas Svensson, Ängelholms FF

Erik Hedenquist Utsiktens BK

Mittfältare

Oliver Åkerman, Eskilsminne IF.

Simon Marklund, Åtvidabergs FF

Tobias Karlsson, Torn IF

Alexander Engholm, Ängelholms FF

Rasmus Örqvist, Skövde AIK

Elmar Abraham, Skövde AIK

Anfallare

Oliver Stojanovic-Fredin, Ängelholms FF

William Granath, Skövde AIK

Tarek Alnator, Husqvarna FF

Tränare

Besnik Llazani, Kristianstad FC

Rickard Johansson, Åtvidabergs FF

Källa: ettanfotboll.se.