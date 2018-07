Ranégie tränar med sydafrikansk klubb: "Fick ett konkret erbjudande"

Mathias Ranégie kan komma att lämna Syrianska.

Anfallaren tränar just nu med den sydafrikanska klubben Bidvest Wits.

- Vi var överens om att om det skulle komma något intressant under sommaren för honom så skulle han få dispens från Syrianska att gå vidare, säger sportchefen Can Melkemichel till Fotbollskanalen.