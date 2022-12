AIK omorganiserar efter degraderingen - Björk fortsätter som chefstränare: "Både en ära och en utmaning"

AIK:s damer klarade sig inte kvar i damallsvenskan. Nästa säsong är det elitettan som gäller.

Under säsongen var Herish Sadi tillförordnad sportchef, han blir nu sport- och akademichef för dam- och flickverksamheten. Även chefstränarna Jesper Björk och Nebojsa Novakovic var tillförordnade. På torsdagen stod det klart att Björk fortsätter som chefstränare medan Novakovic återgår till sin roll inom AIK Fotbolls sportsliga organisation.

- För mig är det både en ära och en utmaning att få förtroendet att arbeta med laget den kommande säsongen, säger Björk till klubben.

Michael Nilsson var tf assisterande tränare under säsongen. Även han återgår till sin ordinarie roll inom AIK Fotboll. I stället tar klubben in två nya assisterande tränare. Zinar Spindari kommer närmast från Boo FF där han verkade som ansvarig tränare för damlaget. Henrik Söderlund hämtas in från Älta IF:s damlag där han var huvudtränare.

- Zinars styrka ligger i att vara en pådrivande kraft och kommer att vara en aktiv del i matchcoachningen. Henrik har en bakgrund som analytiker och kommer därför att bära detta ansvar i tränargruppen. I dessa båda har vi fått in perfekta komplement till Jesper och vi går in i säsongen med en mycket engagerad och kompetent tränarstab, säger Herish Sadi till klubben.