Bajen revanschsuget efter derbyförlusten: "Ett ungt och blodtörstigt gäng"

Hammarby var nära, nära redan ifjol. Men man föll på målsnöret i kampen om en plats i damallsvenskan och återfinns även i år i serien just under den högsta. Med sig in i den förkortade säsongen bär man på ett favoritskap om att knipa någon av de två platserna som ger uppflyttning.

Men i premiären mot AIK åkte man på en riktig smäll - 1-4 i baken.

- Jag har hållit på så många år att jag jag vet att premiärer är speciellt. Oavsett om man vinner stort eller förlorar så är det märkligt. Det är alltid svajigt och nervöst, säger June Pedersen som värvats från Piteå inför säsongen, till Fotbollskanalen.

Pedersen har en del att luta sina ord emot. Hon har mycket rutin att tillföra till ett ungt Hammarby. Pedersen utvecklar tankarna kring premiärförlusten mot AIK:

- Det var inte vad vi hoppats på. AIK var väldigt effektiva, vi var det inte. Spelmässigt finns det saker att ta med sig, och vi vet att många lag kommer försöka kontra på oss - det är bara att vi lär oss av detta.

Ett ungt Hammarby måste studsa tillbaka, och det är snabbt. Redan under torsdagen ställa man mot Kalmar. Coronaviruset har komprimerat säsongen och matcherna duggar tätt, något Pedersen tror kan vara till Hammarbys fördel:

- Det är bara nollställa dig och gå ut och köra. Jag tror det passar oss att det är match direkt igen, då hinner man inte älta, säger hon och fortsätter:

- Vi har ett ungt och blodtörstigt gäng här, det gillar jag mycket. De har så mycket energi att man rycks med. När man varit med länge är det lätt att glömma det själv ibland, men ungdomarna är verkligen fyllda av energi.

Pedersen själv förväntas bidra med rutin, passningssäkerhet och en fantastisk vänsterfot att använda vid inlägg, hörnor och frisparkar. Hon har vunnit SM-guld med både Umeå IK och Piteå, spelat för det norska landslaget och lirat i Champions League. Ändå säger hon att hon och laget aldrig haft så många ögon på sig som nu. På gott och ont.

- Vi är topptippade, det finns lite press på oss. Vi har ett ungt lag och har många ögon på oss, det vet vi.

- Samtidigt är det skitkul! Jag känner mig jättestolt över att jag tillhör en klubb där så många står bakom oss, med supportrar och alla andra. Jag har ingen anknytning till någon annan klubb med ett herrlag, men jag fattar verkligen varför man kan känna mycket för Hammarby, jag känner en sjuk stolthet här, säger hon och samtalet glider sedan in på nästkommande hemmamatch - torsdagens kamp mot Kalmar.

IFK Kalmar vann sin premiär i lördags, hemma mot Lidköping, med 3-2. I fjol slutade man 5:a i elitettan, sex poäng bakom Hammarby på tredjeplatsen.

För att slå dem menar June Pedersen att man vet vad man måste göra:

- Vi tar med oss mycket från AIK-matchen men måste bli mer effektiva och akta oss för kontringar, avslutar hon.