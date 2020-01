Piñones-Arce om sitt nya uppdrag och lärdomarna av Billborn: "Stefan har tagit det till helt andra nivåer"

Ganska exakt en månad har passerat sedan Hammarby presenterade nyheten att Pablo Piñones-Arce tar över som huvudtränare i klubbens damlag kommande säsong. Sedan 38-åringens spelarkarriär avslutades 2016 har han tillhört Bajen. Dels som assisterande tränare i klubbens herrlag, dels ansvarig över U21-laget. Sin senaste sejour tillbringade han i Hammarbys samarbetsklubb, Frej, där han basade från i slutet av förra sommaren till säsongens slut - samtidigt som han var assisterande i Bajen.

Men i år väntar alltså en ny utmaning för den tidigare anfallaren. Som huvudtränare på Hammarby IP. I ett Bajen som i den sista omgången i fjol förlorade hemma mot Uppsala i elitettan - vilket gjorde att Uppsala knep platsen till damallsvenskan.

2019 var då och 2020 är nu. Piñones-Arce börjar bli mer och mer redo för sitt nya uppdrag och de första fyra veckorna på det nya jobbet har varit bra. Väldigt bra.

- Jag tycker vi har ett väldigt bra och intressant gäng med spelare som vi ska få ihop till ett bra lag allt eftersom. Det har varit mycket att sätta sig in i, men jag har fått väldigt bra stöd från alla runt omkring klubben. Det har känts väldigt bra, säger Piñones-Arce.

- Framför allt är det ju och sätta mig in i allt runt laget. Men intrycken: jag känner till klubben väldigt väl och jag vet vad klubben vill och jag vet om den stora satsning som vi gör på damfotbollen, damlaget och flickakademin. Det är mer att sätta sig in i allting. Sedan vet jag om att det är bra fotbollsspelare här och att det har kommit in en hel del nya bra spelare som man ska se till att få ihop en helhet av.

Kan du berätta mer om den satsningen som görs i klubben? Är målet att gå upp i år?

- Alla pratar ju om det, att gå upp, och självklart måste det vara en målsättning som vi ska ha. Sen är det också en fråga om att vara förberedda på ett väldigt bra sätt när man väl går upp. För vi kommer gå upp förr eller senare, men att man då är förberedd. Man har ju sett när man tittar tillbaka att det är ett fåtal lag som inte har så stora problem som nykomlingar i damallsvenskan. Men lyssnar man på alla runt omkring så är det inga tveksamheter att det är ta sig upp som gäller. Jag tror däremot att vi måste få arbeta i lugn och ro.

Fyra veckor har passerat sedan Piñones-Arce klev in i sin nya roll. Men det var inte givet att det skulle bli som det blev. Det fanns andra alternativ med i bilden också.

- Det fanns andra också. Jag hade ett år kvar som assisterande för herrlaget och sen hade jag alternativet att fortsätta arbeta med de unga spelarna i vår samarbetsklubb. Sen har jag haft ett par andra förfrågningar som inte blev fullt konkreta eller som inte hann bli det. Jag bestämde mig ganska fort att fortsätta med antingen samarbetsklubben eller ta mig an det här projektet.

- När det väl presenterades för mig, det här med damlaget, det var väldigt tydligt vad man ville göra och hur man ville ta sig fram till toppen i damfotbollen. Hela projektet var så pass intressant att jag kände att det här var definitivt något jag ville göra. Det var den tydligheten jag ville ha i mitt nästa jobb.

Piñones-Arce är tyst en stund, sedan utvecklar han sitt resonemang.

- Jag har ju varit med ett tag där jag medvetet haft en ganska låg profil. Det har jag gett mig tid att utvecklas i lugn och ro med duktiga tränare och människor runt omkring mig. Det är jag oerhört tacksam över. Vi pratar om Stefan (Billborn), vi får inte glömma Jocke (Björklund) som jag har lärt mig väldigt mycket av – och vi har andra personer i organisationen som har varit måna om att se min utveckling. Mikael Hjelmberg, chefsscout i klubben, har varit ett enormt stöd och bollplank för mig i min utveckling som tränare. Det är många som jag har lärt mig mycket av som har en erfarenhet i yrket som jag inte haft.

Hur har åren i dina tidigare roller som tränare varit? Och vad har du lärt dig från de åren?

- Jag har lärt mig otroligt mycket. Jag har haft förmån att jobba med duktiga tränare. Då pratar jag framför allt om Nanne (Bergstrand) som jag håller väldigt högt och som var med och startade någonting. Sen har Stefan tagit det till helt andra nivåer. Dels har jag lärt mig att ta med mycket från deras ledarskap, deras tankar, som jag sen lägger i mina tankar i hur jag ser på fotboll, hur jag gärna vill att det laget jag tränar ska uppträda på och vid sidan av plan.

- Men de är två otroligt duktiga tränare (Bergstrand och Billborn), som kommer med bra värderingar. Det är sådana bitar som jag verkligen värnar om själv. Sen hade jag självklart inte fått frågan om att ta över damlaget om man inte trodde på mitt sätt att se på fotbollen.

Hur är ditt sätt att se på fotboll då? Vad blir Pablos prägel på laget 2020?

- Det är en fråga som alltid kommer till alla tränare – och så svarar alla att man vill spela en anfallsglad fotboll. Och så är det ju, jag tror inte att det är någon som svarar att man vill ligga lågt och vara ett spelförstörande lag. Det är ingen som svarar så. Men självklart vill vi kunna dominera matcherna med bollen och då menar jag att vara effektiv i vårt sätt att spela fotboll. Försöka ha så mycket boll som möjligt, men också se till att ha bollinnehav för att skapa målchanser för att vara farliga och gå framåt hela tiden. Så jag svarar som alla andra: en anfallsglad, tempostark fotboll som är effektiv, haha.

På tal om Billborn, det är många som har hyllat honom i sin roll som tränare de senaste åren. Vad kan du, efter din tid bredvid Stefan, få med dig in i damlaget?

- Stefan är en väldigt omtyckt person som finns i klubben. Han är väldigt bra med spelarna och sen är han en fantastisk instruktör, han är otroligt duktig på att få ut sina tankar och idéer på planen och det är det som är det viktiga. Du kan ha hur många idéer och tankar som helst på ett papper, men du måste ha förmågan att få ut det på planen och där är Stefan extremt duktig. Så, jag försöker få med mig många av de bitarna så klart.

- Stefan är väldigt duktig, men sen har han folk omkring sig som är väldigt duktiga och sen har man en väldigt duktig spelartrupp - i slutändan är det ju spelarna som ska göra det på planen. Jag tror att det är viktigt att förstå att det är många runt omkring som hjälps åt för att allt ska fungera. Sen är det ju Stefan som är hjärnan bakom herrlaget, så är det ju.

Den 4 april börjar elitettan för Hammarbys del då laget gästar Kvarnsveden. Det finns med andra ord fortfarande gott om tid att få till det som Piñones-Arce vill få till med sitt lag. Men, hur ser han på truppen? Saknas det något?

- Just nu är vi väldigt många duktiga spelare, det som saknas är att få ihop allt. Vi ska se till att få ut den spelidén och det arbetssätt som vi vill följa och vill ha – och ta det därifrån. Mitt jobb är att utveckla spelarna och spelet och se till att vi vinner matcher. Sen hur truppbygget behöver kompletteras är det ingenting som jag kommer diskutera i media. Det är Johan (Lager, sportchef) som har hand om det, som jag har en bra dialog och kommunikation med. Men jag är väldigt glad med de spelarna som jag har just nu.

Det låter på dig som du har fått en fin start.

- Det har jag. Det är ett oerhört stöd från alla i föreningen. Jag tror och hoppas att vi kan fortsätta bygga på den hypen som var förra året, så ska vi se till att försöka leverera resultat också.

Vad ser du mest fram emot säsongen 2020?

- Just nu ser jag inte längre fram än att vi ska se en utveckling sakta men säkert i vårt sätt att spela. Vi har en väldigt lång försäsong framför oss. Premiären och serien är långt fram. För mig handlar det om, och det här låter alltid så jäkla tråkigt, men det handlar om att ta en match i taget, en träning i taget, se utveckling vecka efter vecka. Det är det jag ser fram emot. Jag vet att vi gör saker rätt och det kommer vi se i vårt spel allt eftersom.