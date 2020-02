Sänkt av MFF:s satsning - nu tvingas Dösjöbro tacka nej till elitettan: "Hade ett lag som kunnat hävda sig"

I slutet av november röstade Malmö FF:s medlemmar fram att MFF skulle starta damlag. Den 2 december blev det sedan klart att föreningen tillges en plats i division 4 för 2020.

Därefter har MFF byggt ett lag mångt och mycket bestående av spelare från en förening - Dösjöbro IF. Tränaren Fredrik Jahnfors basade tidigare över Dösjöbro IF och efter att han blev klar för MFF valde över tio spelare att följa med. Dösjöbro hade knappt ett seniorlag kvar.

Samtidigt har nu Dösjöbro erbjudits en plats i elitettan efter att Kungsbacka DFF dragit sig ur. Skånelaget är det enda från höstens kvalspel som inte har en plats i den näst högsta serien, då Kungsbacka är det tredje laget att dra sig ur elitettan. Men Dösjöbro kommer tacka nej. Det finns helt enkelt inte lag till att spela högre upp än division 1.

- Vi har bara väntat på det. Det har känts orimligt från Kungsbackas synvinkel och jag har undrat hur de ska få ihop ett lag på så få veckor. Jag tycker synd om dem, men det är som det är. Vi kommer att tacka nej till den platsen, säger Magnus Westin, senioransvarig i Dösjöbro IF, till Fotbollskanalen.

Varför då?

- Vi hade ett lag som jag är helt säker på att det hade kunnat hävda sig i elitettan, men det laget spelar i Malmö FF nu. Vi kommer att ställa upp med ett av Sveriges bästa juniorlag i division 1, det är det vi har. Vi har inte fått in några direkta nyförvärv till säsongen. Det har varit turbulent kring oss och vi var väldigt sent på det (nyförvärv) av förklarliga skäl, vi blev ju av med 13 spelare väldigt sent. Vi har jätteduktiga unga spelare, men det kommer att bli tufft i division 1. Vi siktar på att spela en bra fotboll och hålla oss kvar 2020.

Han fortsätter:

- Rent ekonomiskt har vi kapaciteten att spela i elitettan någon säsong. Men då ska man veta att det är pengar som vi har sparat ihop under många år och vi är inte beredda att riskera föreningen på något sätt. Vi är en gammal breddförening och kommer inte att riskera någonting. Ska vi ta oss dit ska vi göra det på egna meriter och till stor del med egna spelare.

Fatta mig korrekt, MFF:s satsning har gjort att ni inte kan ta den här platsen?

- Hade vi gått upp i kvalet med den truppen vi hade då, nu förlorade vi mot Jitex så det är spekulation så sett, men då hade vi redan ett rungande ja. Innan det kvalet tog vi det beslutet. Vi tänkte ”hur ska vi göra?” eftersom det var en unik situation för oss, klubben har aldrig varit i de divisionerna. Det är mycket pengar för att spela i elitettan, den är dyr, och vi har inte haft de kostnaderna tidigare.

- Stora föreningar har möjlighet att pumpa in de pengarna, i små föreningar är det kanske annorlunda. Men vi hade klarat det. Vårt ja är borta, vi har inte en trupp till det. Med det spelarmaterialet vi har i dag tror och hoppas vi att de kommer att spela bra i division 1. Elitettan är definitivt för högt, vi pratar om 02:or och 03:or.

Det känns helt naturligt att tacka nej?

- Ja, vi har tagit det beslutet eftersom vi har bedömt att frågan skulle komma. Vi trodde att frågan skulle komma redan för två, tre veckor sedan. Vi har gjort ett aktivt försök att locka spelare från LB07 nu när de tvingade dra sig ur på grund av sin ekonomi. Vi har inte lyckats där, de spelarna har valt andra klubbar. Man kan tycka att det är lite synd, i det fallet var det väl så att de tyckte att division 1 var för lågt. Vi är fullt nöjda med vår division 1-plats.

SvFF uppger för Fotbollskanalen att när Dösjöbro tackar nej går frågan i nästa hand till division 1-klubben Sandviken. Kungsbacka DFF är det tredje laget som drar sig ur elitettan, tidigare har även LB07 och Assi gjort samma sak. LB07 och Assi har ersatts med Älvsjö och Sunnanå.