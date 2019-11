Ryssland stoppas inte från att arrangera EM-matcher - Ceferin i möte med Putin

Antidopingsorganisationen Wada har under många år haft ögonen på Ryssland och kommit fram till att landet gjort sig skyldigt till omfattande statsstödd doping. Ryssland har tidigare stoppats från att delta i mästerskap, och riskerar att gå samma öde till mötes igen. En obereonde Wada-kommitté gick under måndagen ut med en rekommendation till Wadas exekutivkommitté om att bland annat stänga av "ryska regeringstjänstemän och företrädare" under en fyraårsperiod från att delta i OS och andra stora arrangemang.

Nu meddelar dock Wada till nyhetsbyrån AP att EM 2020, samt Champions League-finalen i St Petersburg 2021, inte är inräknat i detta.

"När det rör Uefa, EM är inte ett stort multisport-evenemang eller ett VM utan snarare ett regionalt/kontinentalt ensport-evenemang", skriver Wadas talesperson James Fitzgerlad till AP.

"Så det påverkas inte av den här rekommendationen".

Under onsdagen träffades Rysslands president Vladimir Putin och Uefas president Aleksander Ceferin i St Petersburg. Enligt Uefa hade mötet inget att göra med Wadas rekommendation, utan var planerat sedan länge. Parterna ska ha diskuterat planerna för St Petersburgs värdskap i EM 2020. Uefa ville inte kommentera om dopingutredningen diskuterades.

Putins talesperson Dmitri Peskov kommenterade under onsdagen Wadas rekommendation. Peskov menade att det var besvärande nyheter för Ryssland, men vill invänta en dom.

- Ryska idrottsmyndigheter har alltid varit och kommer att vara helt öppna för samarbete med internationella idrottsmyndigheter och Wada. En detaljerad förklaring har getts på de frågor som ställts, säger Peskov enligt AP.