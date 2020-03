TV: Lundh om EM-beskedet: "Världens idrott har stängts ner"

Under tisdagen kom Uefa med beskedet om att EM skjuts upp till 2021. Ett första steg i en sportvärld som för tillfället har stängts ner, menar Fotbollskanalens Olof Lundh. - Finns ju ingen motsvarighet till det här, säger han till TV4.

Under tisdagen bjöd Uefa in nationsförbund och de europeiska ligorna till ett krismöte. Fotbollen i Europa har pausats till följd av coronaviruset och under tisdagens möte beslutades det att sommarens EM skjuts upp till 2021. Något som norska fotbollsförbundet var först med att gå ut om på Twitter.

- Uefa började informera nationsförbund under förmiddagen och det var väl därför Norges förbund gick ut med informationen. Sedan fattade Uefas exekutivkommitté beslutet, säger Fotbollskanalens krönikor Olof Lundh till TV4.

Flera ligor runt om i Europa kommer inte kunna spelas klart innan sommaren men nu när EM flyttas fram ett år så skapar de möjligheter för dessa ligor att spelas klart under sommarmånaderna.

- Det här är första steget, sedan kommer de börja titta på varje liga för sig. Hur England, Italien och Tyskland ska göra. Sedan tittar Uefa på Champions- och Europa League. Kan man spela det i sommar?, säger Lundh och fortsätter:

- Sedan återstår fortfarande vad som händer med damernas EM 2021, som också ska spelas då. Det har pratats om man kommer flytta det till 2022 istället. En annan stor spelpjäs är Fifa som ska lansera ett nytt klubblags-VM sommaren 2021. Det kommer man inte kunna göra. Och samtidigt är Fifa och Uefa allt annat än vänner just nu och det är en väldig maktkamp dem emellan, men Fifa kommer inte våga att stå emot i det här läget utan de kommer tvingas flytta sitt klubblags-VM.

Har du varit med om en liknande situation?

- Nej, i sportens värld har ingen varit om det här. Tidigare är det ju världskrig som har stoppat VM och OS. Finns ju ingen motsvarighet till det här att världens idrott har stängts ner, och så snabbt samtidigt som man inte vet helt säkert när man kan börja spela igen.