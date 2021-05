Alla TV-tider - så sänds EM 2021

En ny fotbollsfest är att vänta under EM i sommar.

ANNONS

TV4 och C More, som visar mästerskapet tillsammans med SVT, sänder bland annat öppningsmatchen, finalen och Sveriges avslutande gruppspelsmatch mot Polen.

- Vi har haft fantastiska mästerskap de senaste två åren med en VM-kvartsfinal för herrarna 2018 och ett VM-brons 2019 för damerna. Vi ser verkligen fram emot ytterligare en magisk fotbollssommar, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.

TV4 sänder öppningsmatchen av fotbolls-EM 2021 mellan Turkiet och Italien den 11 juni. SVT sänder sedan Sveriges två inledande gruppspelsmatcher: först mot Spanien i Sevilla (14 juni) och sedan i Sankt Petersburg mot Slovakien (18 juni).

Den avslutande gruppspelsmatchen i Sankt Petersburg mellan Sverige och Polen sänds på TV4 den 23 juni. En eventuell åttondelsfinal för Sverige sänds på TV4, medan en eventuell kvartsfinal sänds på SVT. Går Sverige hela vägen till semifinal visas den matchen på TV4. EM-finalen som spelas på Wembley i London sänds på TV4.



ANNONS

TV4 visar även många andra heta matcher i gruppspelet. Förutom öppningsmatchen och Sverige-Polen sänds även gruppspelets kanske mest prestigefyllda match, Tyskland-Frankrike, den 15 juni på TV4.Dessutom visar TV4 Finlands första mästerskapsmatch i fotboll för herrar någonsin, det nordiska mötet med Danmark, den 12 juni. Finlands och Danmarks övriga två gruppspelsmatcher sänds även de på TV4.

- En fotbollssommar som inleds med Italien på Olympiastadion i Rom och avslutas med EM-final på Wembley Stadium i London låter precis som det är: Magiskt! Underhållning och dramatik kommer att förenas. Och låt oss drömma lite och hoppas på en EM-final 11 juli mellan England och Sverige, säger TV4 och C Mores kommentator, Lasse Granqvist.

Alla landslags träningslandskamper och playoff-matcher inför EM sänds exklusivt på TV4 och C More. Samtliga matcher som sänds på TV4 går även att streama på C More.