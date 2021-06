Beskedet: Danmark-Finland återupptas: "Spelarna har fått bekräftat att Christian är okej"

Det var i slutskedet av den första halvleken av mötet mellan Danmark och Finland på Parken i Köpenhamn som Christian Eriksen föll ihop, utan kontakt med någon spelare.

Eriksen fick till synes hjärt- och lungräddning på planen och bars sedan av på bår, varpå matchen avbröts. En stund senare under kvällen meddelade det danska förbundet att Eriksen är vaken och förd till sjukhus i Köpenhamn.

Nu meddelar Uefa såväl som det danska förbundet att matchen kommer att återupptas i kväll klockan 20:30.

"Detta efter att spelarna har fått bekräftat att Christian är okej", skriver det danska förbundet på twitter.

Uefa skriver på sitt twitterkonto att matchen kommer att spelas klart till följd av att både de danska och de finska spelarna velat att matchen ska återupptas.

Till en början kommer de fyra minuterna som återstod av den första halvleken när matchen bröts att spelas, därefter blir det en femminuterspaus i matchen. Sedan spelas den andra halvleken.

Matchen mellan Belgien och Ryssland kommer att spelas som planerat klockan 21:00.

Den återupptagna matchen mellan Danmark och Finland sänds i TV4 och C More Live 4 samt kan streamas på cmore.se/sport.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.