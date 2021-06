Danska förbundet bekräftar - Eriksen har lämnat sjukhuset

Danmarks stjärnspelare Christian Eriksen, 29, drabbades av ett hjärtstopp mot Finland i EM-premiären. Dansken fick föras till ett sjukhus för behandling och senare skickade han ut en hälsning om att han mår bra. Det danska förbundet bekräftade under torsdagen att Eriksen kommer operera in en hjärtstartare, och nu är det ingreppet klart.

Danmarks fotbollsförbund meddelar att Eriksen nu har lämnat sjukhuset. Under fredagen hälsade han på landslaget i Helsingør och framöver kommer han att vara med sin familj.

- Tack för alla hälsningar, det har varit fantastiskt att se. Operationen gick bra och jag mår bra under omständigheterna. Det var jätteroligt att se killarna igen efter den fantastiska matchen som spelades i går kväll. Jag kommer att heja på dem på måndag mot Ryssland, säger Eriksen i en kommentar på det danska förbundets Twitter-konto.

Det är ännu oklart när Eriksen kan spela fotboll igen. Till vardags spelar han i den regerande italienska mästern Inter.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1