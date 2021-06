Danska hjälten: "Eriksen borde vara en del av firandet"

Det var i EM-premiären hemma mot Finland på Parken som Christian Eriksen drabbades av ett hjärtstillestånd. Eriksen överlevde, men har inte varit med resten av laget sedan dess då han återhämtar sig från sviterna av incidenten.

Utan Eriksen förlorade Danmark sina två första matcher i gruppen, vilket gjorde att man var piskade att ta tre poäng i slutomgången hemma mot Ryssland. Det lyckades man till slut göra, då man vann med 4-1 inför en kokande hemmapublik och blev grupptvåa bakom Belgien.

- Det har bara varit fantastiskt. Det är så sällsynt att du får uppleva något liknande här hemma framför så många danskar. Man kunde inte ha önskat sig något bättre. Och med allt vi har gått igenom, det gör bara eurofin ännu större, säger en av Danmarks målskyttar, Yussuf Poulsen, enligt Tipsbladet.

Han fortsätter:

- Jag tror att Eriksen är lika glad som vi är just nu. Han kommer antagligen komma förbi oss någon av dagarna som kommer nu, kan jag tänka mig. Han borde definitivt vara en del av firandet.

Även Martin Braithwaite tänker på Eriksen efter matchen.

"Vilken kväll!!! Den här var för dig Christian", skriver han på twitter.

Mittfältaren Christian Nørgaard, enligt The Guardian:

- Det är ingen tvekan om att den här segern var för Christian. Vi har gått igenom så mycket under tiden vi har varit tillsammans och det fanns ingen tvekan hos oss kring att det här inte skulle bli det sista kapitlet. Att det kulminerade så här stod skrivet i stjärnorna. Vi är vidare till nästa match med en stor känsla av att vi kan vinna den.

I åttondelsfinal möter Danmark Wales.

