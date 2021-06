Efter covid-fallet - nu tvingas England isolera två spelare dagen innan gruppavgörandet

Tidigare under måndagen stod det klart att skotske succéspelaren Billy Gilmour testat positivt för covid-19, tre dagar efter derbyt mot England som slutade 0-0.

Gilmour kommer att isoleras under tio dagars tid och missar därmed tisdagens match mot Kroatien. Nu står det även klart att två engelska spelare måste isoleras som en säkerhetsåtgärd. Det är Gilmours lagkamrater i Chelsea, Ben Chilwell och Mason Mount, som blivit tillsagda att isolera sig efter att de haft interaktioner med Gilmour efter matchen mot Skottland. Det bekräftar det engelska landslaget på sitt officiella Twitter-konto.

Det styrks av TV-bilder som visar att Chilwell och Mount var framme och kramade om Gilmour efter slutsignalen.

Vidare skriver England i ett uttalande att hela laget testats under måndagen men att samtliga test varit negativa. Vilket även testen de utförde under söndagen var.

Landslaget nämner inte huruvida de två kan i spela Englands match mot Tjeckien under tisdagen, mer än att landslaget för konversationer med den engelska folkhälsomyndigheten. Enligt The Times-journalisten Paul Joyce, säger förbundskapten Gareth Southgate att det måste ses som ett "stort tvivel" att Chilwell och Mount spelar mot Tjeckien.

Inför matchen mot Tjeckien, som blir en gruppfinal då både England och Tjeckien står på fyra poäng vardera, har England inte säkrat slutspel. För att garanterat gå vidare till slutspel måste man plocka minst en poäng mot Tjeckien under tisdagen.

An update from the #ThreeLions camp... pic.twitter.com/sPwBVgvGzo