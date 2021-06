Efter EM-fiaskot - de Boer lämnar Nederländerna

Nederländernas förbundskapten Frank de Boer lyckades inte leda sitt landslag till framgång i sommarens EM-slutspel. Nederländerna vann visserligen sin grupp, men lyckades inte ta sig vidare till kvartsfinal. I stället blev det förlust med 2-0 mot Tjeckien i åttondelsfinalen.

Nu meddelar Nederländernas fotbollsförbund att de Boer bestämt sig för att lämna sitt uppdrag. Det är de Boer som har tagit beslutet.

- I väntan på utvärderingen har jag beslutat mig för att inte fortsätta som förbundskapten. Vi har inte uppnått vårt mål. När jag blev uppmanad att bli förbundskapten 2020 tyckte jag att det var en ära och en utmaning, men nu ökar trycket och det är inte en hälsosam situation för mig och inte heller för truppen inför fortsättningen i VM-kvalet, säger han i en kommentar på förbundets hemsida.

De Boer tog under 2020 över som ansvarig för Nederländernas landslag. Tidigare har han basat över klubbar som Ajax, Inter och Crystal Palace.

Nederländerna har sex poäng efter tre spelade matcher i VM-kvalet.

