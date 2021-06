Efter kritiken - Uefa backar om utredning mot Tyskland

Under lördagen bar Manuel Neuer en regnbågsfärgad kaptensbindel när Tyskland ställdes mot Portugal, en match som tyskarna vann med 4-2.

Under söndagen uppgav tyska NTV att Uefa startat en utredning mot Neuer och Tyskland för att bindeln bars, då det eventuellt bröt mot Uefas regelverk då bindeln kunde ses som en politisk symbol.

En som rasade mot det hela var Christian Rudolph, som sitter med i styrelsen för det tyska förbundet för homosexuella.

- Det här är oacceptabelt, sa han till tyska NTV och fortsatte:

- Det är ett ödesdigert tecken. Det är pridemånad och vid det viktigaste sportevenemanget den här månaden så ska regnbågsbindeln förbjudas?

En annan som reagerade på uppgifterna om att Uefa startat en utredning mot Neuer och Tyskland var Thomas Hitzlsperger, tidigare tysk landslagsmittfältare och en av de första fotbollstjärnor som kom ut som homosexuell

"Kom igen Uefa. Ni kan inte vara seriösa", skrev han i ett inlägg på Twitter där han också inkluderat flera regnbågsemojis.

Men nu har Uefa ändrat sig, meddelar det tyska landslaget som fått en skrivelse från organisationen där man meddelar att den regnbågsfärgade kaptensbindeln ses som symbol för mångfald och att den bars för en bra sak.

Därmed riskerar Neuer och det tyska landslaget inte längre att straffas.

Die UEFA hat die Überprüfung der von @Manuel_Neuer getragenen Kapitänsbinde am Sonntagabend per Mitteilung an den DFB eingestellt.

In dem Schreiben wird die Regenbogenbinde als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für „good cause“ bewertet. #EURO2020 #GER pic.twitter.com/5DfgAHI2nU