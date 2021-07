Experterna: Så går det i EM-finalen - och han avgör: "Upplagt för en fest utan dess like"

EM-finalen mellan England och Italien sänds i TV4 och på C More med avspark 21.00. Sändningen startar 19.30.

Inför turneringen var det som upplagt för att England skulle ta sig långt i sommarens EM, och nu står de i final och ska möta Italien. Kommer fotbollen hem nu? Det hoppas hela det engelska folket på. Eller ska Italien besegra England på deras hemmaplan Wembley?

Här ger C Mores och Fotbollskanalens profiler sin syn kvällens final.

Olof Lundh

Football is coming home - eller? Hur går det i finalen och hur tror du att matchbilden kommer att se ut?

- Italien är min favorit att vinna sett till trycket på England och att det italienska laget är snäppet starkare bakåt och även smartare. Hoppas på en öppen match och det är klart att England kommer även ha hjälp av Wembley.

ANNONS

Vilket lag VILL du ska vinna - och varför?

- Unnar England en triumf efter ett långvarigt och målmedvetet jobb för att lyfta landslaget och är svag för Gareth Southgate som ledare.

Vad säger din magkänsla - vem avgör och varför tror du på just det namnet?

- Chiesa. Italien kan straffa England på ett annat sätt och trots bara ett insläppt mål på hela turneringen är inte Jordan Pickford den som signalerar förtroende.

Vilken spelare i respektive lag har imponerat på dig mest under turneringen och varför?

- I Italien är det många precis som i England men att vara 22 år och ändå vara så säker och trygg som Gianluigi "Gigio" Donnarumma är i målet imponerar. Kalvin Phillips hade knappt spelat en Premier League-match när han fick debutera i landslaget hösten 2020. Att han nu spelat nästan varenda minut när England tagit sig till en EM-final är starkt och löpkapaciteten är enorm. I semifinalen mot Danmark sprang han 1,5 mil och även om han inte utnyttjar sin förmåga att slå offensiva passningar (vilket måste vara en del av Southgates försiktiga matchplan) så har han den dimensionen också.

ANNONS

Lotta Schelin

Football is coming home - eller? Hur går det i finalen och hur tror du att matchbilden kommer att se ut?

- Jag tror att Italien kommer att ha respekt för England och deras hemmafavör men oavsett kommer de fokusera på deras spel och den offensiva farten framåt som har gjort dem lyckosamma under mästerskapet. England har Wembley i ryggen och har växt in i turneringen med ett stabilt försvarsspel och stark form på många av de bästa spelarna.

- Det kommer bli en jämn matchbild där båda lagen vill utnyttja omställningsmöjligheter vid bollvinst. Kan det bli en tillknäppt historia? Nej, inte med Italien och deras offensiva framåtanda på planen. Klarar England trycket? Nej, mentalt sticker italienarna iväg. Det avgör.

Vilket lag VILL du ska vinna - och varför?

- EM-final på Wembley mellan två fina fotbollsnationer. Allt är upplagt för en fest utan dess like för engelsmännen. Det är något i mig som hoppas på att den nu kanske är hemma.

ANNONS

Vad säger din magkänsla - vem avgör och varför tror du på just det namnet?

- Sagan Sterling på just denna plats känns ju för bra för att var sann men det är vad magkänslan säger.

Vilken spelare i respektive lag har imponerat på dig mest under turneringen och varför?

- Jag tycker att Chiesa är häftig och det han har uträttat för sitt Italien nu från och med åttondelsfinal. Han är en orädd avgörare som har blivit matchvinnare flera gånger och lett sitt lag när de behövt det som mest.

- Sterling och Kane tycker jag är bevis på hur idrottsmän kan vända underläge till att bli hjälte. Kane i detta EM och Sterling vänder en sämre säsong till succé. De allra bästa plockar fram allt när det gäller som mest!

Lars Granqvist

Football is coming home - eller? Hur går det i finalen och hur tror du att matchbilden kommer att se ut?



ANNONS

- Italien vinner 2-1. Sen reducering från England följt av några minuters starkt tryck. Men Italien håller undan.

Vilket lag VILL du ska vinna - och varför?

- Helt öppen för båda nationerna. Förhoppningsvis vinner fotbollen genom ett avgörande på individuell skicklighet och inte på individuella misstag.

Vad säger din magkänsla - vem avgör och varför tror du på just det namnet?

- Avgör gör Donnarumma med en vass räddning på ett avslut från Kane på tilläggstid.

Vilken spelare i respektive lag har imponerat på dig mest under turneringen och varför?

- Eftersom Grealish spelat för lite och Spinazzola sänts hem med avsliten hälsena blir svaret Raheem Sterling (för exceptionell snabbhet) och Gianluigi Donnarumma (för etablering på fotbollsscenen som en världsmålvakt).

Hanna Marklund

Football is coming home - eller? Hur går det i finalen och hur tror du att matchbilden kommer att se ut?

ANNONS - Ja den gör det. Trots att jag ser en liten fördel för Italien och deras snabba kontringsspel. När nerverna släpper för England så vinner de med publikens hjälp.

Vilket lag VILL du ska vinna - och varför?

- England efter deras långa väntan och för att matchen spelas på Wembley med inramningen som det innebär.

Vad säger din magkänsla - vem avgör och varför tror du på just det namnet?

- Harry Kane nu när han ändå har kommit igång.

Vilken spelare i respektive lag har imponerat på dig mest under turneringen och varför?

- Spinazzola med sin fina offensiv och Sterling med sin rörlighet och djupledshot.