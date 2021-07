Foden stod över träning dagen innan EM-finalen

England har tagit sig hela vägen till final i sommarens EM, och nu är det bara en dag kvar tills de tar emot Italien på Wembley.

Under lördagens träning saknades däremot en spelare i Englands trupp på träningen, och det var Manchester City-produkten Phil Foden. 21-åringen deltog inte i den öppna träningen och stod över som en försiktighetsåtgärd på grund av en mindre smäll - enligt Sky Sports.

Alla andra 25 spelare tränade som vanligt och är redo för spel. Hela truppen har även testat negativt för covid-19 inför finalen.

