Försökte blända Schmeichel med laser: "Idiot"

Det var i slutet av den första förlängningshalvleken mellan England och Danmark som engelsmännen fick straff efter att Raheem Sterling gått omkull i straffområdet. Då var det upp till Kasper Schmeichel i det danska målet att försöka stoppa Harry Kane från att näta.

Precis innan straffen skulle slås blev Schmeichel, enligt bland annat danska Ekstrabladet, lyst i ansiktet med någon typ av laserpekare i ett försök att blända honom. Personen som var ansvarig för det fördömdes därefter hårt.

- En sak vi har upptäckt precis innan Harry Kane la straffen och som är helt oacceptabelt och löjligt... Titta, någon på läktaren har en laserpekare, säger Mark Chapman på brittiska ITV.

- Den som gjorde det där är en idiot, han eller hon, och vi kan bara hoppas att det inte störde Kasper Schmeichel för det är idiotiskt och han förtjänar inte det där.

Danska Ekstrabladet kallade agerandet för "ett fegt och motbjudande trick".

Det var inte bara vid straffen som personer från läktarna riktade med laserpekare ner mot planen, berättar Danmarks mittback Jannik Vestergaard.

- Jag vet inte om någon gjorde det vid straffen (lyste med lasern). De gjorde det redan under första halvlek. Det fanns flera saker som inte var fair play från åskådarna, men när det står mycket på spel verkar det som att alla medel är tillåtna, säger Vestergaard enligt danska Tipsbladet.

- Jag märkte detta under första halvlek och uppmärksammade det.

Schmeichel räddade straffen, men Kane slog in returen till 2-1 vilket även blev slutresultatet. England spelar därmed EM-final hemma på Wembley mot Italien på söndag.

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a