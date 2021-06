5:02 Foto: Bildbyrån Nästa Avbryt Försök igen

EM 2021 (herr)

Henry: "Att ha en spelare som han är fantastiskt"

16:55

Kylian Mbappé är Frankrikes starkast lysande stjärna.

Legendaren Thierry Henry understryker hur viktig han är för landet i EM.

- Att ha en spelare som han är fantastiskt, säger han enligt Goal.