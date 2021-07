Hopcutts löfte vid EM-guld: "Då kommer du se ett blont huvud"

England ställs under onsdagskvällen mot Danmark i semifinal i EM. En tidigare allsvensk spelare som följt "The Three Lions" nära under mästerskapet är den engelske anfallaren Jamie Hopcutt, som har en bakgrund med spel i Östersunds FK i Sverige.

Hopcutt är i dagsläget klubblös och har följt Englands framfart under EM från de brittiska öarna. Han är glad över att få uppleva mästerskapet på hemmaplan.

- Det är första gången på nästan tio år som jag är i England under ett stort mästerskap. Under VM senast var jag i Sverige och då spelade England mot Sverige. Vi var tre eller fyra engelska supportrar i Östersund, medan resten förmodligen stöttade Sverige. Det är skönt att vara i den här atmosfären. Nu är vi i semifinal och väldigt nära final. Det är en härlig atmosfär och det är definitivt det här landet behöver efter en tuff tid, säger Hopcutt till Fotbollskanalen.

ANNONS

Hopcutt har sett alla Englands matcher och menar att åttondelsfinalsegern mot Tyskland var speciell. I och med segern tog sig landslaget vidare till sin andra raka mästerskapssemifinal och första EM-semifinal sedan hemma-EM 1996.

- Jag har sett några matcher med min familj och några matcher med mina vänner. Det är en härlig atmosfär. Den sista matchen var bra. Det var en komfortabel seger, medan matchen mot Tyskland såklart var lite mer intensiv att följa, då det var mot Tyskland.

England har inte vunnit ett stort mästerskap sedan VM 1966 och därmed finns det en stor hunger bland engelska supportrar att få fira en stor framgång igen.

- Inför alla stora mästerskap känner nog alla engelska supportrar att vi kan vinna. Det är kanske inte möjligt, men folk är alltid optimistiska. Man tror på det, men sedan går alltid något fel. Det känns som att det kan hända i år. Det var så länge sedan vi vann en stor turnering, så det vore härligt om det hände och speciellt med tanke på att matcherna spelas i England. Det vore fantastiskt för laget att vinna på Wembley.

ANNONS

Tror du att det blir EM-guld?

- 90-95 procent. Jag tvivlar lite, 90-95 procent säker.

Om det blir EM-guld lovar Hopcutt att han kommer färga håret blont, precis som den engelske landslagsikonen Paul Gascoigne under EM 1996. Manchester City-mittfältaren Phil Foden, som fått speltid i EM, har redan klippt sig på liknande vis och lovat att övriga lagkamrater kommer att klippa sig på samma sätt vid EM-guld.

- Jag hade en liknande frisyr förra sommaren, så förhoppningsvis får jag göra det igen. Om jag spelar i Sverige kommer du att se ett blont huvud, säger han och skrattar.