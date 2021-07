Insigne: "Det skiljer oss från andra lag"

Under gruppspelet imponerande Italien stort genom att vinna varje gruppspelsmatch och inte släppa in mål. Därefter tog nationen sig vidare från åttondelsfinal, för att under fredagen besegra ett stjärnspäckat Belgien med 2-1.

Lorenzo Insigne, som skickade in det italienska 2-0-målet, var efter vinsten, av förklarliga skäl, mycket belåten.

- Det är underbart. Jag är glad att vi nådde semifinal. Vi arbetar som ett lag och måste fortsätta så, eftersom vi kan uppnå fantastiska saker tillsammans, säger målskytten enligt Football-Italia.

Han fortsätter:

- Tränaren (Roberto Mancini reds. anm) sa till oss att vara lugna. Vi tyckte inte att det var straff (Romelu Lukaku reducerade från straffpunkten innan pausvilan reds. anm), men vi kunde inte vrida tillbaka tiden. I stället för att tänka på det fortsatte vi att spela på samma sätt som tidigare och tog hem vinsten.

Vidare berättar Insigne vad det är som gör det italienska landslaget så framgångsrikt under detta EM.

- Det som skiljer oss från de andra lagen är att vi offrar oss för varandra och det måste vi fortsätta göra, eftersom det tar oss långt.

Italien möter Spanien kommande tisdag. Det är en match du ser på TV4 och C More.