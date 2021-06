1:06 Foto: Bildbyrån Nästa Avbryt Försök igen

Klippet ovan är från C Mores EM-kollen. Programmen om alla grupper hittar du på C More.

EM 2021 (herr)

JUST NU: Arsenal-försvarare saknas - här är Skottland och Tjeckiens elvor

13:50

1:06 EM-Kollen Grupp D, Skottland: "Man har visat karaktär" 0:43 EM-Kollen Grupp D, Tjeckien: "Ett ganska anonymt landslag"

Skottland ställs mot Tjeckien.

Avspark 15.00.