JUST NU: Busquets tillbaka i elvan för Spanien

Slovakien-Spanien sänds i Sportkanalen och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.

Efter två spelade matcher har Spanien bara tagit två poäng. 0-0 mot Spanien och 1-1 mot Polen. Under onsdagen väntar match mot Slovakien. Ska de ta sin första seger?

När startelvorna släpptes stod det klart att Sergio Busquets återvänder till den spanska elvan. Barcelonamittfältaren testade positivt för covid-19 inför turneringen och gör därför idag sin första match.

Startelvor:

Slovakien: Dubravka - Pekarik, Satka, Duda, Skriniar, Hubocan, Hamsik, Haraslin, Kucka, Mak, Hromada.

Spanien: Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba - Koke, Busquets, Pedri - Sarabia, Morata, Moreno,