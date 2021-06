LISTA: 15 EM-spelare som kan byta klubb i sommar

Alexander Isak (Anfallare, 21, Real Sociedad)

Alexander Isak har hyllats världen över efter sina insatser för Sverige under EM. De har även lett till att han ryktats till en hel del europeiska toppklubbar. Några av de klubbarna som sagts vara intresserade är Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Arsenal och Roma.

Isaks tidigare klubb, Borussia Dortmund, har tidigare nämnts som ett alternativ då de haft en återköpsklausul för svensken - men i veckan bekräftade Dortmund att de förhandlat bort den i utbyte mot kompensation av Isaks nuvarande klubb Real Sociedad. 21-åringen har ett kontrakt med klubben till och med 30 juni 2024.

Harry Kane (Anfallare, 27, Tottenham)

Harry Kane har länge förkroppsligat Tottenham Hotspurs. Han har tagit sig upp från akademiled till A-laget, där han sedan etablerat sig som stjärna, målspruta och lagkapten. Roller han även har i det engelska landslaget.

Men de senaste månaderna inför EM har han ryktats vilja lämna klubben. Så sent som under EM-gruppspelet kom det uppgifter att Tottenham nekat ett bud på honom på omkring 100 miljoner pund (Omkring 1,2 miljarder kronor) från Manchester City, som även planerat att inkludera en eller flera spelare som byte utöver de 1,2 miljarderna. Kane har kontrakt med Tottenham till och med 30 juni 2024.

Cristiano Ronaldo (Anfallare, 36, Juventus)

Cristiano Ronaldo kom till sommarens EM-turnering efter att ha vunnit skytteligan i Serie A. Det efter 29 mål på 33 matcher för sitt Juventus. Men efter att Andrea Pirlo lämnat sin post som huvudtränare för klubben har rykten börjat florera kring att Ronaldo vill lämna klubben, samtidigt som Massimiliano Allegri återvänt som ny Juventus-tränare.

De klubbar som det främst ryktats om är Paris Saint-Germain och portugisens tidigare klubb Manchester United. Det som talar om att han möjligtvis skulle kunna rör på sig är att han sitter på en hög lönepost samtidigt som Juventus enligt uppgift vill skära ner på sin lönebudget. Dessutom har han bara ett år kvar på sitt kontrakt som sträcker sig till och med 30 juni 2022. Något som gör att han blir mer möjlig för klubbar att värva utifrån ett finansiellt perspektiv.

Xherdan Shaqiri (Anfallare, 29, Liverpool)

Xherdan Shaqiri låg under gruppspelet bakom tre fjärdedelar av alla Schweiz mål med två mål och en assist på tre matcher. Det gick dock desto trögare i klubblaget Liverpool den gångna säsongen där han bara lyckades producera ett mål och fyra assist på 22 framträdanden - vilket ska nämnas påverkades av flera skador.

Då Mohamed Salah, Roberto Firmino och Sadio Mané är gjutna i anfallet finns det emellertid inte mycket plats för Shaqiri när han är frisk heller. Något, tillsammans med hans EM-insatser, som kan tala för att han letar efter mer speltid i sommar. Schweizaren har under våren ryktats samman med turkiska Fenerbahce och italienska Lazio. Hans kontrakt sträcker sig till och med 30 juni 2023.

Roman Jaremtjuk (Anfallare, 25, Gent)

Ukrainas anfallsvapen Roman Jaremtjuk har tillsammans med Andrej Jarmolenko stulit många rubriker under Ukrainas EM-mästerskap. Han kommer till mästerskapet efter att ha mäktat med 20 mål och sju assist på 34 matcher för Gent i den belgiska ligan, vilket han hittills följt upp med två mål och en assist på tre matcher för Ukraina i EM.

Under EM har anfallaren ryktats till klubbar som Arsenal och West Ham. Ukrainaren sitter dock på ett kontrakt till och med 30 juni 2025 med Gent, vilket skulle kunna innebära att han kommer att kosta en del.

Youri Tielemans (Mittfältare, 24, Leicester)

Youri Tielemans stod för en succésäsong när Leicester precis missade Champions League-spel i sista omgången av Premier League. Han är en mittfältsmotor som arbetar hårt och är effektiv i båda ändarna av planen.

Hans insatser har hyllats i England av medspelare, motståndare och av media - vilket sedermera lett till att flera storklubbar länkats samman med honom. Klubben som uppgetts vara mest intresserad är Liverpool som letar efter en ersättare till sin mittfältsmotor Georginio Wijnaldum som lämnat för spel i Paris Saint-Germain. Tielemans har kontrakt med Leicester till och med 30 juni 2023.

Adam Hlozek (Anfallare, 18, Sparta Prag)

Adam Hlozek har av många hyllats som bland de största talanger Tjeckien fått fram sedan Tomas Rosicky och Pavel Nedved. Hittills är han tämligen oprövad i större klubbar då han fortfarande bara 18 år och spelar för Sparta Prag, klubben han har växt upp i, men under EM har Hlozek fått göra tre inhopp för Tjeckien.

Under den gångna säsongen låg han bakom, trots sin ringa ålder, 15 mål och åtta assist på 19 matcher för Sparta Prag i den tjeckiska ligan. De insatserna har lett till en plats i den tjeckiska EM-truppen och intresse från flera europeiska klubbar. Den klubb som ryktats vara mest intresserat är Liverpool, men även West Ham har ryktats som en potentiel destination - där han har sina tjeckiska landslagskamrater Tomas Soucek och Vladimir Coufal. Hlozek har kontrakt med Sparta Prag till och med 30 juni 2024.

Jens Cajuste (Mittfältare, 21, Midtjylland)

Jens Cajuste imponerade på många när hans Midtjylland kvalificerade sig för sitt första Champions League-spel någonsin, där de mötte storklubbar som Liverpool, Atalanta och Ajax. Efter sina insatser där har han ryktats bort från klubben, där Ligue 1-klubben Rennes och flera Bundesliga-klubbar uppgetts vara de som varit mest intresserade. 21-åringen från Örgryte, som numera är svensk A-landslagsman, har ett kontrakt med Midtjylland till och med 30 juni 2023.

Mikkel Damsgaard (Anfallare, 20, Sampdoria)

Mikkel Damsgaard har hyllats som en av de mest framstående unga spelarna under EM. Den 20-årige Sampdoria mittfältaren fick det stora ansvaret att ersätta Christian Eriksen i den danska startelvan och har gjort det med bravur. Han har gjort ett mål på två matcher och har varit en av det danska lagets mest produktiva spelare framåt.

Lag det har ryktats om som ny destination för Damsgaard har bland annat varit Milan. Den rödsvarta klubben från Milano har sedan tidigare en tradition av att satsa på nordiska spelare, då de redan har norske Jens Petter Hauge i truppen samt svenske Emil Roback och danske Andreas Jungdal i U18-laget. Damsgaard har kontrakt med Sampdoria till och med 30 juni 2024.

Olivier Giroud (Anfallare, 34, Chelsea)

Den ständigt levererande anfallaren Olivier Giroud ryktas bort från Chelsea i nästan varje transferfönster. De senaste transferfönstrena har det främst ryktats om Inter då Antonio Conte uppgetts vara en stor beundrare av fransmannen, men nu är det istället Milan som sägs vara väldigt intresserat.

Zlatan Ibrahimovic gjorde bara 19 framträdanden för klubben i Serie A den gångna säsongen på grund av stora skadeproblem och därför letar Milan efter en liknande profil som kan täcka upp bakom svensken.

Giroud förlängde nyligen för ytterligare ett år med Chelsea, som aktiverat en option i hans kontrakt om ytterligare ett år, men klubben ska enligt uppgift ha gjort det för att inga Premier League-rivaler ska kunna värva honom - samtidigt som de ska vara öppna för att släppa honom gratis i fall det är till en utländsk klubb. Girouds kontrakt med Chelsea sträcker sig till och med 30 juni 2022.

Robin Gosens (Försvarare, 26, Atalanta)

Robin Gosens har varit en av Europas mest produktiva försvarare den gångna säsongen då han stått för elva mål och sex assist på 32 matcher som vänsterytterback för Atalanta. Han belönades för det med en plats i den tyska EM-truppen och har vidare fått intresse från större europeiska klubbar.

Juventus, Barcelona och Leeds har alla uppgetts vara ute efter Gosens signatur. Men andra uppgifter hävdar att Gosens själv drömmer om en flytt hem till Bundesliga. Hos Atalanta sitter han på ett kontrakt till och med 30 juni 2023.

Andrea Belotti (Anfallare, 27, Torino)

Andrea Belotti har länge varit en av Serie As främsta anfallaren. Men just på grund av det har Torino krävt för stora pengar för sin stjärna för att intresserade klubbar ska ha råd. Nu har han dock bara ett år kvar på kontraktet, vilket innebär att Torino är i mer pressat läge att sälja honom i fall att han inte skulle vilja förlänga.

Samtidigt har klubbar som Milan, men framför allt Roma, ryktats vara intresserade av att värva honom. Roma ser ut att förlora sin pålitlige målskytt Edin Dzeko under sommaren och skulle då behöva få in en ersättare - där man enligt rykten identifierat Belotti som det perfekta alternativet. Under den gångna säsongen noterades Belotti för 13 mål och sju assist på 35 matcher för sitt Torino som konstant kämpade för sin överlevnad i Serie A. Något de till slut lyckades med.

Manuel Locatelli (Mittfältare, 23, Sassuolo)

Manuel Locatelli har imponerat stort sedan han lämnade Milan för ligakonkurrenten Sassuolo 2019. Under den gångna säsongen har många värderat honom som en av Serie As bästa mittfältare, vilket han fick ett kvitto på när Roberto Mancini tog ut honom till den italienska EM-truppen. Men han var inte bara med i truppen. Locatelli fick dessutom kliva in från start i de inledande två gruppspelsmatcherna mot Turkiet och Schweiz - där han gjorde två mål i matchen mot Schweiz - innan Mancini roterade på i stort sett hela startelvan i den sista matchen mot Wales då Italien redan var klart för åttondelsfinal.

Under våren har Locatelli ryktats till flera klubbar, både italienska och internationella. Arsenal, Manchester United, Manchester City - och sedan främst Juventus. Hos Sassuolo har han kontrakt till och med 30 juni 2023.

Denzel Dumfries (Försvarare, 25, PSV Eindhoven)

Nederländernas högerback Denzel Dumfries har tillsammans med Memphis Depay och Georginio Wijnaldum varit de stora utropstecknen i landslaget under sommarens EM-mästerskap. Han har följt upp klubblagssäsongen, där han stod för två mål och sex assist på 30 matcher för PSV Eindhoven, med två mål och en assist på tre matcher för Nederländerna.

De insatserna har dragit till sig blickarna från flera storklubbar. Bland annat Bayern München har ryktats vara intresserat av Dumfries, då nya tränaren Julian Nagelsmann sägs vara en beundrare, samtidigt som Premier League-klubbarna Chelsea och Everton också sägs vara intresserade. Dumfries kontrakt med PSV sträcker sig till och med 30 juni 2023.

Aaron Ramsey (Mittfältare, 30, Juventus)

Aaron Ramsey överraskade många då han 2019 valde att skriva på för Juventus när hans kontrakt med Arsenal gått ut. Detta då Italien inte är en speciellt vanlig destination för brittiska fotbollsspelare.

Men väl där har han hjälpt klubben att vinna en ligatitel, en cuptitel och en supercuptitel. Dock uppges Juventus nu vilja gå skilda vägar med walesaren av samma anledning som man möjligtvis går skilda vägar med Cristiano Ronaldo: han sitter på en hög lönepost samtidigt som klubben vill skära ner på lönebudgeten.

Då dessa nyheter är tämligen färska från i sommar har det inte hunnit florera många rykten kring nya destinationer. En klubb som dock nämnts är just Ramseys förra klubb Arsenal.