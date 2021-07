Moratas fru bekräftar hot: "Det är oacceptabelt"

Spaniens landslagsanfallare Alvaro Morata hade inte en rolig dag på jobbet under tisdagskvällen. Anfallaren hoppade in i EM-semifinalen mot Italien och kvitterade visserligen till 1-1, men missade sedan sin straff i straffavgörandet, vilket gjorde att det spanska landslaget fick lämna mästerskapet. Morata uttalade sig efter förlusten, via sitt Instagram-konto, och skrev då så här:

"Den här gruppen förtjänade mer, precis som hela Spanien. Det var min dröm och vår dröm. Jag kan bara säga att jag är stolt över att ha varit en del av det här laget. Till de som trodde på oss, tack! Fotboll kan ibland vara väldigt tufft. Länge leve Spanien".

Nu bekräftar Moratas italienska fru Alice Campello att hon fick utstå hat och hot efter Moratas kvittering i semifinalen. Campello har publicerat ett par förolämpande inlägg på sitt Instagram-konto och kommenterar även det.

"Jag lider inte av de här kommentarerna. Jag tror inte att det handlar om att vara italiensk, utan i stället om okunnighet. Om det hade hänt en svagare person hade det blivit problem. Låt oss inte glömma att det är en sport, som är till för att ena människor och inte för ventilering av frustration. I framtiden hoppas jag att det är möjligt att agera mot den här typen av människor. Det är oacceptabelt", skriver hon på Instagram.

Tidigare under EM fick även Morata och hans familj ta emot hot och kränkande kommentarer. Då valde det spanska landslaget att polisanmäla hoten.

- Jag kunde inte sova på nio timmar efter matchen mot Polen. Jag har fått ta emot hot och förolämpningar mot min familj, "jag hoppas att dina barn dör", men jag mår bra, sa Morata till COPE enligt den spanska tidningen Marca då.

Morata spelar till vardags i Juventus och har gjort 22 mål på 46 A-landskamper med Spaniens landslag. I sommar gjorde han tre mål i EM.