Pickford historisk - slog 55 år gammalt rekord

England spelade under onsdagskvällen EM-semifinal mot Danmark på Wembley Stadium i London. Då blev den engelske Everton-målvakten Jordan Pickford, 27, historisk.

Pickford kom i första halvlek upp i 721 raka minuter utan ett enda insläppt mål i den engelska landslagströjan. Tidigare hade Gordon Banks rekordet med 720 raka minuter utan ett enda insläppt mål i landslaget mellan maj och juli 1966.

Pickford fick dock lite senare plocka ut bollen från nätmaskorna, då Mikkel Damsgaard slog till med en fin frispark i mål. Pickford har gjort 36 A-landskamper med England. Målvakten gjorde sin A-landslagsdebut hösten 2017.

England vann till slut mot Danmark med 2-1 efter förlängning och blev klart för EM-final.

