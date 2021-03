Ramos om att ställas mot Zlatan: "Gillar honom - en av de bästa"

Zlatan Ibrahimovic har öppnat för en comeback i det svenska landslaget och tidigare har sajten FotbollDirekt rapporterat om att svensken kommer att vara med i landslagstruppen då Janne Andersson den 16 mars presenterar truppen till VM-kvalet.

I just VM-kvalet och inte minst i EM-slutspelet ställs Sverige mot Spanien. Det spanska landslaget är som bekant fyllt av flera stjärnspelare, däribland mittbacken Sergio Ramos.

Ramos är just nu aktuell med dokumentären ”The legend of Sergio Ramos” som kommer att sändas på Amazon Prime, och i samband med en digital pressträff under torsdagen ställde Fotbollskanalen frågan kring hur Zlatan är att spela mot och om han skulle vilja möta honom under året.

Ramos svarade med att hylla den svenske landslagsstjärnan, som trots att han hunnit bli 39 år och haft flera skador, presterat på absolut högsta nivå.

- Även om vi inte har direktkontakt så är han en spelare jag gillar. Jag har alltid sett honom som en fantastisk fotbollsspelare. Annorlunda, med tanke på allt han gör utanför planen, men även på planen. Han är ett bra exempel för många spelare då han bytte från från Europa, flyttade till USA och återvände, säger Ramos.

Han fortsätter:

- Om han vill spela för sitt landslag innebär det väl en stolthet för honom och för hela fotbollsvärlden och vi bör välkomna de bästa spelarna, oavsett ålder. Jag har alltid sagt att vi inte har yngre och äldre spelare, vi har bra och dåliga spelare - och för mig är han en av de bästa.

Vad gäller Ramos egen framtid så går kontraktet ut den här sommaren. Mittbacken har spelat för huvudstadsklubben sedan 2005, men gav inga konkreta svar kring vad som händer i framtiden, under presskonferensen.

- Det finns inget nytt att berätta, det är oförändrat. Jag tänker bara på att försöka komma tillbaka från min skada och avsluta säsongen på bästa möjliga sätt. Vad gäller förlängning finns inget nytt. Jag garanterar att när det finns något nytt så är jag den förste som berättar.

Sverige möter Spanien den 14 juni, matchen i VM-kvalet spelas sedan i september.