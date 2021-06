5:54 Foto: Bildbyrån. Nästa Avbryt Försök igen

EM 2021 (herr)

Spanjor orolig inför covid-tester: "Rädd att missa EM"

09:28

Två spelare i Spanien har redan testat positivt för covid-19.

Nu har mittfältaren Rodri yttryckt oro för att missa EM.

- Det finns en rädsla, säger han till The Guardian.