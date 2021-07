TV: Damsgaard hyllas efter frisparksmålet: "Messi-klass"

Danmark ställdes under onsdagskvällen mot England i EM-semifinal på Wembley Stadium i London. I första halvan av matchen tog Danmark ledningen efter ett vackert frisparksmål av den talangfulle anfallaren Mikkel Damsgaard, 21. Damsgaard gjorde därmed sommarens första frisparksmål i Europamästerskapet.

Efter målet hyllades Sampdoria-anfallaren stort i fotbolls-Europa.

"Vilken frispark. Perfektion", skriver The Independent-journalisten Miguel Delaney på Twitter.

Den amerikanske journalisten Grant Wahl på Twitter:

"Messi-klass på frisparken".

Daily Mail-journalisten Oliver Holt på Twitter:

"Otrolig teknik på den frisparken. Ett briljant mål".

Tidigare engelske landslagsspelaren Chris Waddle i BBC:s liverapportering:

"Du kommer inte att få se en bättre frispark än den där. Hur bra är hans teknik?"

Incredible technique on that free kick. Brilliant goal. Denmark had been growing in assurance in the run-up to taking the lead. First test in this tournament of England's resilience when behind.