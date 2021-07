TV: Danmark klart för EM-semifinal efter rysare mot Tjeckien

Det var inte många som trodde att Tjeckien skulle nå en EM-kvartsfinal innan mästerskapet drog igång, men nationen tog sig dit - och ställdes under lördagen mot Danmark. Det förstnämnda landet tog sig vidare efter gruppspelet genom att besegra Nederländerna. Danmark körde å sin sida över Wales i åttondelsfinal.

När matchen mellan lagen sedan sparkades igång tog det bara fem minuter innan drabbningens första mål var ett faktum. Det var efter en hörna av Jens Stryger Larsen som Thomas Delaney kunde sätta pannan mot bollen och knoppa in 1-0.

Därefter, med några minuter kvar av den första halvleken, utökades Danmarks ledning. En yttersidespassning av Joakim Mæhle nådde fram till Kasper Dolberg, som i straffområdet kunde stöta in sitt tionde landslagsmål.

Därav slutade den första halvleken 2-0.

I upptakten av den andra akten fick Tjeckien in ett viktigt reduceringsmål. Patrik Schick styrde in 2-1 och gjorde därmed sitt femte mål under sommarens EM.

Visserligen hade Danmark sina chanser att näta ytterligare under den återstående tiden av matchen, men det var ändå Tjeckien som tryckte på mest för en balja. De danska spelarna höll dock tätt bakåt under slutskedet av matchen och kunde således segra i kvartsfinalen med slutsiffrorna 2-1.

- Vi arbetade hårt och kunde väl spelat en bättre fotbollsmatch. Vi kanske lämnade för mycket intiativ också, säger den danske mittbacken Simon Kjær till DR efter matchen.

Han fortsätter:

- Vi hade ett mål innan vi gick in i det här och det var att åka tillbaka till Wembley. Jag skulle ljuga om jag sa att jag är nöjd med semifinal. Vi måste återhämta oss och sedan har vi en match igen om fyra dagar.

Försvararen tycker dock att Danmarks bedrift är imponerande.

- Det är en galen prestation vi har stått för hela laget, men också personalen har varit delaktiga. Allt går, och vi får inte glömma personerna bakom (spelarna reds. anm).

I semifinal möter Danmark vinnaren i matchen mellan England och Ukraina.

Startelvor:

Tjeckien: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek - Masopust, Barak, Sevcik - Schick.

Danmark: Schmeichel - Christensen, Kjær, Vestergaard - Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.