TV: JUST NU: Drama i grupp B - dansk drömträff ger ledning mot Ryssland

Danmark är pressat att vinna kvällens match mot Ryssland för att ha en chans att gå vidare till åttondelsfinal i EM, då man just nu står på noll poäng medan Ryssland och Finland står på tre var.

Danmark måste vinna mot Ryssland för att gå vidare till åttondelsfinal. Ryssland är garanterat vidare vid seger ikväll, men kan gå vidare på en poäng såväl som vid förlust. Skulle Finland förlora mot Belgien samtidigt som Danmark slår Ryssland avgörs det vem som kommer tvåa, trea och fyra i gruppen utefter målskillnad, därefter gjorda mål och slutligen fair play, där gula och röda kort räknas in.

Matchens första chans kom efter drygt en kvarts spel då Aleksandr Golovin flöt fram och avlossade ett skott som tvingade Kasper Schmeichel i Danmarks mål till en fotparad.

ANNONS

Danmarks första målchans skapades strax innan halvtimmen var spelad, då Pierre Emile Højbjerg drog på ett distansskott som gick strax utanför.

I minut 38 skulle Danmark sedan ta ledningen i matchen. Mikkel Damsgaard fick på en riktigt fin träff utanför staffområdet och bollen seglade in i den bortre gaveln till 1-0 Danmark.

- Det är världsklass på det målet, säger expert Kim Källström i C Mores sändning.

Målet gör att Danmark, i skrivande stund, ligger trea i gruppen, då man ligger före Ryssland på inbördes möten och en poäng bakom Finland, som just nu har ett kryss mot Belgien. En tredjeplats kan fortfarnade ge avancemang, då fyra av de sex bästa grupptreorna går vidare till åttondelsfinal. Står sig nuvarande resultat i gruppen är dessutom Sverige helt klart för åttondelsfinal, då man som sämst är garanterad en plats som en av fyra bästa grupptreor.

ANNONS

Startelvor:

Ryssland: Safonov - Fernandes, Divejev, Dzjikija, Kudrjasjov, Kuziajev - Mirantjuk, Ozdojev, Zobnin, Golovin - Dziuba.

Danmark: Schmeichel - Chistiansen, Kjær, Verstergaard - Wass, Højbjerg, Delaney, Mæhle - Braithwaite, Poulsen, Damsgaard.

Matchen sänds på TV4, C More Live 4 och på C More - du kan se den här.