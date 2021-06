TV: JUST NU: Efter Sommers magiska räddning - anfallaren nära drömmål

Under fredagen inleddes sommarens EM. Italien besegrade Turkiet, och under lördagseftermiddagen klev Wales och Schweiz in i mästerskapet när de ställs mot varandra.

Efter 15 minuter skapade Wales matchens första riktigt heta målchans. På ett inlägg nådde Kieffer Moore högst. Nicken gick mot vänstra stolpen, men målvakten Yann Sommer lyckades parera avslutet och hålla nollan intakt.

Tio minuter senare var Schweiz Haris Seferovic nära att ge laget ledningen. Anfallaren fick bollen i straffområdet, vände upp, och tryckte av ett skott. Bollen skruvades kraftigt och snuddade nästan kryssribban.

Minuten innan paus hade Seferovic ännu ett läge att ge Schweiz ledningen. Men på något sätt lyckades han, från tre-fyra meter, skjuta över.

Matchen pågår.

Startelvor:

Wales: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies - Allen, Morrell, Ramsey - James, Moore, Bale.

Schweiz: Sommer - Mbabu, Elvedi, Schär, Akanji, Rodriguez - Xhaka, Freuler - Embolo, Shaqiri, Seferovic.

Matchen börjar 15.00. Matchen sänds på TV4 och C More Live 4, med studiostart 14.00.