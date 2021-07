TV: JUST NU: England kvitterar mot Danmark

England ställdes under onsdagskvällen mot Danmark i EM-semifinal på Wembley Stadium i London. I kvartsfinalen slog England ut Ukraina, medan Danmark besegrade Tjeckien.

Englands förbundskapten Gareth Southgate valde den här kvällen att göra en förändring i sin startelva gentemot kvartsfinalen mot Ukraina. Han lät Arsenal-talangen Bukayo Saka spela från start, medan bland annat Borussia Dortmunds Jadon Sancho och Aston Villas Jack Grealish fick inleda på bänken. Danmark körde i sin tur vidare på samma startelva som i landslagets kvartsfinal senast.

Ett par minuter in i matchen såg Mikkel Damsgaard ut att rycka till sig ett friläge sedan Danmark kombinerat sig fram, men Kyle Walker var följsam och kunde avvärja för England.

En kvart in i matchen fick Danmark ett dubbelläge att ta ledningen. Först testade Pierre-Emile Højbjerg ett skottläge någon meter utanför straffområdet, ett avslut som Jordan Pickford kunde rädda. När målvakten sedan skulle sätta igång spelet med ett utkast snappade Danmark upp bollen och Martin Braithwaite testade ett avslut som blockerades ut till en resultatlös hörna.

Danmark spelade bra första delen av första halvlek och efter 25 minuter skapade Damsgaard ytterligare en farlighet. Yttern fick bollen vid straffområdeslinjen, tråcklade sig fram och testade ett avslut mot det bortre krysset, som smet precis utanför.

En halvtimme in i matchen tog Danmark ledningen – och det var vackert. Damsgaard fick fin träff på en frispark ett par meter utanför straffområdet och bollen skruvade sig in i nät bakom Pickford.

"Messi-klass på frisparken", skrev den amerikanske journalisten Grant Wahl på Twitter

"Vilken frispark. Perfektion", skrev The Independent-journalisten Miguel Delaney.

Ett par minuter efter Danmarks ledningsmål kvitterade England. Laget tog sig runt till höger och ett inspel från Bukayo Saka styrdes in i nät av Simon Kjaer, en boll som först såg ut att gå in i mål via Raheem Sterlings fot.

Startelvor:

England: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane.

Danmark: Schmeichel - Christensen, Kjær, Vestergaard - Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.