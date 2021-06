TV: JUST NU: Stjärnan nätar igen för Nederländerna

Nederländerna, som redan är klart för slutspel, ska spela sin sista gruppspelsmatch i grupp C, vilket man gör mot Nordmakedonien som är utslaget efter två förluster mot Österrike och Ukraina.

I Nederländerna gör förbundskapten Frank de Boer tre ändringar i startelvan från segern mot Österrike. Donyell Malen och Ryan Gravenberch går in från start, medan Marten de Roon och Wout Weghorst utgår.

I den nionde minuten hade Nordmakedonien en boll i mål genom Trajkovski, men målet dömdes bort för offside. Tio minuter senare var Nordmakedonien nära igen genom Trajkovski, då ett skott från yttern träffade stolpen.

Istället var det Nederländerna som skulle ta ledningen i matchen. I den 24:e minuten avslutade Memphis Depay ett vackert anfall med att placera in 1-0, hans andra mål i turneringen.

Sex minuter in i den andra halvleken skulle Nederländerna öka ledningen. Framspelad av Depay kunde Georginio Wijnaldum stöta in 2-0 i öppet mål - och bara sju minuter senare skulle Wijnaldum stöta in en retur i mål till 3-0. Målet var Wijnaldums tredje i EM-gruppspelet.

Startelvor:

Nordmakedonien: Dimitrievski - Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Bardi, Ademi - Trickovski, Elmas, Trajkovski - Pandev.

Nederländerna: Stekelenburg - Dumfries, de Vrij, de Ligt, Blind, van Aanholt - de Jong, Wijnaldum, Gravenberch - Depay, Malen.