TV: Morata historisk: "Vilket häftigt mål"

Spaniens landslagsanfallare Alvaro Morata, till vardags i Juventus, har fått utstå hat och hot med anledning av sina prestationer i det spanska landslaget. Under tisdagskvällen hoppade han in i EM-semifinalen mot Italien på Wembley och nätade i slutet av matchen till 1-1.

Morata fick därmed fira sitt tredje mål i sommarens EM och 22:a totalt på 46 A-landskamper med Spanien. Dessutom gjorde han sitt sjätte totalt i EM generellt sett, då han även gjorde tre mål i EM 2016.

Morata har därmed nu gjort flest mål av alla spanska landslagsspelare någonsin i EM-slutspel. Tidigare delade han rekordet med Fernando Torres, som gjort fem mål för Spanien i EM-slutspel. Torres avgjorde även EM-finalen 2008.

- Vilket häftigt mål av Morata, sa C Mores kommentator Åke Unger i sändningen.

Däremot var den engelske legendaren Alan Shearer inte lika imponerad.

- Han borde redan ha "Golden Boot" med alla chanser som han har haft, säger han enligt Squawka News.

I slutändan hade däremot Morata en tung kväll. Han brände sin straff i straffläggningen och därmed gick Italien vidare till final i mästerskapet.

- Det är en svag straff och den är dessutom dåligt placerad. Donnarumma (Italiens målvakt) behövde inte ens sträcka ut sig. Det är inte tillräckligt skickligt, sa C Mores expert Hasse Backe i sändningen.

Portugals Cristiano Ronaldo och Tjeckiens Patrik Schick toppar skytteligan i EM med fem fullträffar i sommar, medan Sveriges Emil Forsberg, Frankrikes Karim Benzema och Belgiens Romelu Lukaku gjort fyra mål i sommarens mästerskap.

Se Moratas historiska mål i spelaren ovan.

🔝 - Most goals for Spain🇪🇸 at the EUROs



6 - Álvaro Morata

5 - Fernando Torres#EURO2020 #ESP pic.twitter.com/hYjrpcbpgz