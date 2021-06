TV: Spanien demolerade Slovakien - nu väntar Kroatien i åttondelsfinalen

Efter två spelade matcher hade Spanien bara tagit två poäng. 0-0 mot Sverige och 1-1 mot Polen. Därför var man ute efter sin första trepoängare i onsdagens match mot Slovakien. Något man minst sagt skulle lyckas med - men det började tufft.

När matchen drog igång skulle Spanien få ett drömläge direkt. Efter elva minuter tilldelades man en straff efter att Koke blivit nersparkad i det slovakiska straffområdet. Fram till straffpunkten klev Alvaro Morata - men hans straff räddades av Martin Dubravka. Något som innebär att Spanien missat sin andra raka straff i turneringen då Gerard Moreno även han missade straff i förra matchen mot Polen.

ANNONS

Men hjälten skulle bli syndabock. Drygt 20 minuter senare stod Dubravka för en kandidat till turneringens hjärnsläpp. Ett hårt skott av Antonio Sarabia prickade ribban och studsade sedan högt upp i luften. Dubravka väntade i målområdet och, vad det verkar, hade planerat att tippa bollen över ribban till en hörna för Spanien. Problemet? Dubravka tippade istället in bollen i eget mål till 1-0 Spanien.

Precis innan halvtid skulle Spanien sedan utöka. I efterspelet på en hörna fanns Aymeric Laporte i målområdet och nickade in ett inspel av Moreno till 2-0.

Tio minuter in i den andra halvleken skulle sedan Sarabia, som prickade ribban vid 1-0-målet, få utdelning. Efter en upprullning av Spanien hittade bollen ut till Jordi Alba på vänsterkanten som levererade in ett inlägg i det slovakiska straffområdet. Där dök Sarabia upp vid straffpunkten och stötte enkelt in 3-0 till Spanien.

ANNONS

Ytterligare tio minuter senare skulle Sarabia agera framspelare för nyss inbytte Ferran Torres. Från sin högerkant levererade Sarabia ett inlägg mot den främre stolpen där Torres dök upp och läckert klackade in 4-0.

Slovakien skulle sedan knappt få andas innan 5-0 kom. På en tilltrasslad situation i efterspelet på en hörna blev det stökigt i målområdet, varpå Juraj Kucka styrde in bollen i eget mål till 5-0.

Resultatet innebär att Spanien kniper andraplatsen i grupp E, Sveriges grupp. Således får man möta Kroatien i åttondelsfinalen. För Slovakiens del innebär resultatet mot Spanien att man är utslaget då man inte är bland de bästa grupptreorna.

Parallellt i gruppens andra match besegrade Sverige Polen med 3-2 i en rysare. Ett resultat som innebär att Sverige säkrade gruppsegern och får möta Ukraina i åttondelsfinalen, samtidigt som Polen är utslaget efter att ha slutat sist i gruppen.

ANNONS

Slovakien: Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Haraslin, Kucka, Hromada, Mak - Hamsik - Duda.

Spanien: Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba - Koke, Busquets, Pedri - Sarabia, Morata, Moreno.