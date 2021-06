TV: Tyskland vände och vann mot Portugal - rysare väntar

Efter Tysklands inledande nederlag mot Frankrike i den första gruppspelsomgången - på “hemmaplan” i München - trodde säkerligen många att laget fått en smakstart på lördagens match mot Portugal. I södra Tyskland skickade Robin Gosens in 1-0, men målet dömdes senare bort för offside.

Efter drygt en kvart kom till sist matchens första mål. Efter en längre passning av Bernardo Silva kunde Diego Jota driva bollen framåt, för att sedan frispela Cristiano Ronaldo. Han kunde i sin tur enkelt lägga in bollen.

- Jättevackert, sa experten Hasse Backe om fullträffen i C More:s sändning.

Samtidigt som Tyskland fick ett mål bortdömt tidigt i matchen, fick de in 1-1 med tio minuter kvar av den första halvleken. Efter ett distinkt inlägg av nämnde Gosens kunde bollen styras in. Enligt Uefa var fullträffen ett självmål av Ruben Dias.

Innan pausvilan fullbordades sedan vändningen av Tyskland. Det efter att portugisen Raphael Guerreiro skickat bollen i eget mål.

I och med det slutade den första halvleken 2-1.

Under upptakten av den andra akten höll sig Tyskland framme igen. Målet kom till genom att Robin Gosens precist spelade in bollen i straffområdet till Kai Havertz, som enkelt kunde stöta in nästa mål.

Som om inte Robin Gosens varit inblandad nog i matchen klev han själv fram och gjorde 4-1 knappt tio minuter efter Havertz utökning. Backen, som till vardags spelar i Serie A-laget Atalanta, knoppade in bollen efter en assist av Joshua Kimmich.

Det dröjde inte så väldigt lång tid innan nästa mål anlände.

I minut 67 kunde nämligen Diego Jota måla genom att skjuta in 4-2 från nära håll. Passningen stod Ronaldo för. Alltså var det ombytta roller sett till Portugals ledningsmål i den första halvleken.

Således slutade matchen med tysk 4-2-seger, vilket betyder att både Tyskland och Portugal står på tre poäng inför den sista gruppspelsomgången. Väl där möter Portugal Frankrike. Tyskland ställs å sin sida mot Ungern.

Startelvor:

Portugal: Patricio - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Carvalho, Danilo - Silva, Fernandes, Jota - Ronaldo.

Tyskland: Neuer - Ginter, Hummels, Rudiger - Kimmich, Gundogan, Kross, Gosens - Havertz, Muller - Gnabry.