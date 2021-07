Roberto Mancini och hans italienska landslag är bäst i Europa. Efter en gastkramande final mot England gick man segrande ur den avgörande straffläggningen.

Efter matchen blev det så klart vilda glädjescener och glädjetårar hos det litalienska lägret.

Dessutom sågs mittbacken Bonucci ta tag i en kamera och rakt in ropa ”It’s coming to Rome” – som svar till britternas paradlåt ”Three Lions” och låtraden ”Football is coming home”.

