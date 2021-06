TV: Wijnaldum tvåmålsskytt när Nederländerna tog tredje raka segern

Nederländerna kom till kvällens möte med Nordmakedonien med segrar mot både Ukraina och Österrike i ryggen. Även i dag skulle det bli en seger, då Nordmakedonien kördes över.

Det var dock EM-debutanten Nordmakedonien som hade bollen i mål första gången i första halvlek - men målet dömdes bort för offside. Tio minuter senare var Nordmakedonien nära igen genom Trajkovski, då ett skott från yttern träffade stolpen.

Istället var det Nederländerna som skulle ta ledningen i matchen. I den 24:e minuten avslutade Memphis Depay ett vackert anfall med att placera in 1-0, hans andra mål i turneringen.

Sex minuter in i den andra halvleken skulle Nederländerna öka ledningen. Framspelad av Depay kunde Georginio Wijnaldum stöta in 2-0 i öppet mål - och bara sju minuter senare skulle Wijnaldum stöta in en retur i mål till 3-0. Målet var Wijnaldums tredje i EM-gruppspelet.

3-0 stod sig matchen ut och gör att Nederländerna vinner gruppen på nio poäng. Samtidigt står det klart att Österrike tar andraplatsen i gruppen efter seger mot Ukraina. Ukraina blir trea i gruppen på tre poäng, och det återstår att se om det räcker för avancemang till åttondelsfinal, då fyra av de sex bästa grupptreorna går vidare till åttondelsfinal. Klart är åtminstone att Sverige, om man skulle sluta trea i sin grupp, kommer att vara en bättre grupptrea än Ukraina, då man redan har spelat in fyra poäng. Således behöver Blågult bara få med sig ett resultat till i övriga grupper för att vara garanterad ett avancemang redan innan matchen mot Polen blåses igång på onsdag.

- Jag tycker att vi hade några fantastiska ögonblick i matchen, men även några som var dåliga. Under den första halvleken tyckte jag att vi var slarviga. Vi lämnade oss själva sårbara för kontringar. Det pratade vi om i halvtid. Men överlag tycker jag att vi kan vara väldigt positiva, säger Nederländernas förbundskapten Frank de Boer till Uefas hemsida efter matchen.

I åttondelsfinal möter Nederländerna grupptrean i grupp D, E eller F i Budapest.

Startelvor:

Nordmakedonien: Dimitrievski - Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Bardi, Ademi - Trickovski, Elmas, Trajkovski - Pandev.

Nederländerna: Stekelenburg - Dumfries, de Vrij, de Ligt, Blind, van Aanholt - de Jong, Wijnaldum, Gravenberch - Depay, Malen.