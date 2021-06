Tyske legendaren: "Då borde vi ge Sancho ett tyskt pass"

Englands ytter Jadon Sancho, till vardags i Borussia Dortmund, har fått knapp speltid under EM. 21-åringen imponerade med 16 mål och 20 assist på 38 matcher under den gångna säsongen, men har trots det bara kommit till spel i sex minuter i 1-0-segern mot Tjeckien under sommarens mästerskap.

Den tyske legendaren Lothar Matthäus är förvånad över Sanchos knappa speltid.

- Han har varit en av de bästa spelarna i Bundesliga under de senaste två åren. Om han inte är tillräckligt bra för England borde vi ge honom ett tyskt pass. Det har förvånat många i Tyskland, säger Matthäus enligt den engelska tidningen Daily Mail.

England ställs på tisdag mot Tyskland i åttondelsfinal i EM i London.