Uefa bekräftar - utreder England efter EM-semifinalen

England slog under onsdagen ut Danmark i semifinalen i EM. Efter full tid stod det 1-1, men sedan vann England med 2-1 efter förlängning och blev klart för final på söndag i Europamästerskapet. Avgörandet kom på straff, då Harry Kane först missade, men sedan satte sin egen retur i mål. Efteråt visade bilder att en laserpekare riktades mot den danske målvakten Kasper Schmeichel i samband med straffen.

- En sak vi har upptäckt precis innan Harry Kane la straffen och som är helt oacceptabelt och löjligt... Titta, någon på läktaren har en laserpekare, sa Mark Chapman på brittiska ITV.

- Jag vet inte om någon gjorde det vid straffen (lyste med lasern). De gjorde det redan under första halvlek. Det fanns flera saker som inte var fair play från åskådarna, men när det står mycket på spel verkar det som att alla medel är tillåtna, sa den danske backen Jannik Vestergaard enligt Tipsbladet efteråt.

Nu meddelar Uefa att förbundet utreder England för laserpekaren, men även för störningar vid en nationalsång och för användande av fyrverkeripjäser. Möjliga straff för detta kommer att meddelas framöver. Det danska landslaget är inte under utredning.

Se när Schmeichel fick laserljus på sig, i samband med straffen, i tweeten nedan.

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a