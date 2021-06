Uppges pressats av Uefa - nu ser karantänskrav ut att lättas inför finalen: "Oroande med tanke på läget"

I slutet på förra veckan rapporterade den ansedda brittiska tidningen The Times att det europeiska förbundet Uefa ”varnat” och pressat på för att eventuellt flytta finalmatchen från London till Ungern, om inte landet skulle kunna lätta på restriktionerna.

I Ungern har det så här långt varit fullsatt på Puskas Arena och exempelvis fanns 65 000 på plats för att se Ungerns möte med Frankrike i lördags.

Tidningen rapporterade då att Storbritanniens regering förde diskussioner med Uefa kring att ge grönt ljus för runt 2500 VIP-gäster att slippa sitta i karantän efter ankomst till landet – för att inte riskera att förlora arrangemanget av finalen. I så fall skulle bland annat representanter för Uefa, Fifa, politiker och sponsorer slippa isoleras. I dagsläget måste alla som reser in från länder som är på antingen den gula eller röda listan sitta i karantän i tio dagar efter ankomst. Samtliga länder i EM återfinns på den gula listan, utom Turkiet, som finns på den röda.

På måndagen kom samma tidning med uppgifter om att parterna enats om att Wembley nu ska ha 75 procent av arenans kapacitet på finalmatchen och att många (2 500 personer) alltså också slipper kravet på karantän. Och i stället för 45 000 åskådare ser nu 65 000 ut att kunna ta plats på arenan som tar runt 90 000.

Uefa har sedan tidigare valt att premiera de städer som lovat att man kunnat ta in publik på matcherna – och till exempel blev både Bilbao och Dublin, där Sverige skulle spelat sina gruppspelsmatcher, av med sina matcher för att man inte kunde garantera publik på läktarplats.

Catherine Smallwood har titeln ”senior emergency officer” på världshälsoorganisationen WHO. På frågan om hon anser att Uefa värderar publiksiffror för högt i förhållande till allmänhetens hälsa, svarar hon:

- Jag vet inte. Det som är väldigt viktigt är att det som absolut ska prioriteras är allmänhetens hälsa, både de som går på matcherna och de som bor kring städerna. Vi måste göra så mycket vi kan för att ta oss ur det här. Det är högsta prioritet för WHO och vi hoppas att det är högsta prioritet för alla andra också, säger hon till Fotbollskanalen.

Generellt, hur ser WHO på att det spelas matcher inför så här stora publiktal?

- Det är lite oroande med tanke på läget som Europa befinner sig i. Även om fallen och smittan har sjunkit mycket sedan exempelvis april så ser vi fortfarande covid-19 cirkulera. Det finns fortfarande en risk för ökad smitta.

- När ett stort antal personer samlas under en längre period så finns det en risk att sjukdomen sprider sig bland de som närvarar, men också i samhällen runt den här samlingen av människor. Det är en risk att det här händer under EM 2020, det tittar på vi noggrant, speciellt efter att Delta-varianten börjat sprida sig.

Vad gäller karantänskravet som nu rapporteras lättas för ett stort antal personer så säger Smallwood att det spelar en stor roll för att minska smittan.

- Karantänsregler för de människor som kommer in i landet är viktiga. Om jag reser till ett land och blir smittad innan eller under resan, vilket risken är ganska stor för, minskar risken väldigt mycket om jag sitter i karantän under en viss tidsperiod. Risken minskar att sprida sjukdomen. Men det är inte allt, det finns andra saker som kan användas, som tester på de som kommer in. Jag har inte läst om de senaste nyheterna gällande att lätta på karantänsreglerna. Jag vet att vissa andra värdstäder har lättat på restriktionerna och WHO:s rekommendation är att de ska användas baserat på en riskanalys.

Vad anser ni om Uefas inställning kring det här, att man vill se till så att det är så mycket folk som möjligt?

- Jag kan inte kommentera någon föreslagen flytt för jag har inte hört några officiella kommentarer kring de sista matcherna. Det som är tydligt är att under våra diskussioner med Uefa så har de en väldigt ansvarsfull inställning, de framför mycket information till allmänheten gällande risker och de vill göra matcherna så säkra så möjligt. Det finns alltid en risk för smitta när många samlas på ett ställe. Det många har gjort är att minska antalet åskådare på matcherna och det har garanterat minskat riskerna på arenorna. Vi kan inte bara tänka på arenorna, det handlar om mycket kring det som händer utanför arenorna, och det är inte så mycket under Uefas kontroll.